onvista Mahlzeit: Dax weiterhin unschlüssig – Apple, Nikola, Bayer und Elon Musk twittert Tesla-Aktie neue Fantasie ein

Elon Musk hat es mal wieder geschafft. Ein klitzekleiner Tweet, den bereits am Freitag abgesetzt hat, haucht der Tesla-Aktie neue Fantasie ein und sorgt für ein zweistelliges Kursplus. Überhaupt haben die amerikanischen Techwerte nach den deutlichen Kursverlusten ihre Erholung weiter fortgesetzt. Der Dax hingegen ist noch unschlüssig, ob er sich weiteren Kursgewinnen anschließen soll. Nachdem er Montag gut in den Tag gestartet war, konnte er die Kursgewinne nicht über die Ziellinie retten. Heute kämpft er sich gegen Mittag zurück in die Pluszone, ob die Gewinne diesmal bis Handelsende bestand haben bleibt abzuwarten.

Bayer meldet weitere Fortschritte im Glyphosat-Vergleich und die Aktie legt weiter zu. HeidelbergCement profitiert von einem Analystenlob und in den hinteren Reihen hat Grenke mit einer „Short-Attacke“ zu kämpfen.

