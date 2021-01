Replaced by the video

Der deutsche Leitindex ist immer noch in Lauerstellung. Der Dax ist heute zwar ganz gut aus den Startlöchern gekommen, gegen Mittag ließ der Rückenwind aber etwas nach und der Leitindex liegt nur noch leicht zu um 0,16 Prozent auf 13.871,04 Punkte. An seinem letzten Tag als US-Präsident macht Donald Trump Jo Biden noch einmal das Leben etwas schwerer. Zu einem hebt er die Einreisebeschränkungen für die EU auf und zum anderen gibt es wohl noch Sanktion gegen Unternehmen, die am Bau der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 beteiligt sind.

Am deutschen Markt spielt die Musik heute eher in den hinteren Reihen. Vorläufige Zahlen und Analysten-Lob sorgen hier für größere Kursausschläge. Zudem gibt es Unstimmigkeiten bei dem Impfstoff von Moderna. Nachdem in einem Impfzentrum in Kalifornien mehrere Patienten über Probleme klagten, wurden weitere Impfungen erst einmal ausgesetzt, um die Vorfälle zu untersuchen.

Das Musterdepot erhält heute auch wieder Zuwachs. Redaktionsleiter Markus Weingran hat drei Titel aus den Bereichen Wasserstoff, Windkraft und Recycling neu aufgenommen.

Werbung Knock-Outs zur Delivery Hero Aktie Kurserwartung Delivery Hero-Aktie wird steigen Delivery Hero-Aktie wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

onvista Mahlzeit: Schnell auf den Punkt informiert!

Keine Folge mehr verpassen? Einfach den onvista YouTube-Kanal abonnieren!

PS: Das Musterdepot und die Watchlisten von Redaktionsleiter Markus Weingran können Sie auch kostenlos abonnieren und haben Sie damit noch besser im Blick – auch mobil. Legen Sie noch heute gratis Ihren my.onvista-Account an und probieren Sie es aus! >> my.onvista.de