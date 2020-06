onvista Mahlzeit: Dax wieder außer Rand und Band – Lufthansa, Daimler, Tesla und Nikola Motors elektrisiert die Aktie von Vectoiq

Genau wie in den Mai startet der Dax auch in den Juni mit furiosen Kursgewinnen. Nach dem langen Pfingstwochenende sind die Anleger wieder in bester Kauflaune und das wichtigste deutsche Börsenbarometer spring klar über 3 Prozent in die Höhe und die psychologische Marke von 12.000 Punkten ist zum Greifen nah. Alle 30 Dax-Titel liegen zur Mittagszeit im Plus.

Von Unternehmensseite gibt es heute nicht viele Nachrichten. Der Aufsichtsrat von Lufthansa hat das Rettungspaket abgesegnet, Aroundtown nimmt sein Aktienrückkaufprogramm wieder auf und die Aktie von Tesla scheint vom Erfolg bei Space-X zu profitieren, obwohl das so irgendwie so auf den ersten Blick gar nicht zusammenpasst.

