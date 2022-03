onvista Mahlzeit: Dax wieder deutlich im Minus – Baidu, Bayer, Covestro, Zalando und hat Chevron die Aktie von Verbio ins Schaufenster gestellt?

Replaced by the video

Der Krieg in der Ukraine sorgt für weitere Abschläge im Dax. Der deutsche Leitindex kämpft aktuell wieder mit der Marke von 14.000 Punkten. Lediglich 4 Titel aus dem Dax können sich gegen Mittag im Plus halten. Alle 4 haben heute ich Zahlen für das abgelaufenen Jahr vorgelegt. Am Dax Ende sehen wir ein ähnliches Bild. Hier erwischt es zwei Aktien besonders hart die auch die Vorlage ihrer Zahlen gemeinsam haben. Die waren aber nicht schlecht. Was die Anleger aber stört, ist der Ausblick von Zalando und HelloFresh. Daher setzen beide Titel ihre Talfahrt vor.

Die Vorgaben aus den USA sind gemischt. Lediglich die Nasdaq konnte ein Plus verzeichnen. Der Dow Jones und der S&P 500 hingegen beendeten den Handelstag im Minus. In den Indizes gab es aber auch Lichtblicke. Die Aktie von Chevron war mit einem Plus über 2 Prozent der beste Wert im Dow. Der Ölmulti vermeldete Montag die Übernahme von der Produzenten von Biodiesel und alternativen Kraftstoffen Renewable Energy für 3,15 Milliarden Dollar. Wird Verbio damit auch als Übernahme-Objekt interessant?

Aktien der heutigen Sendung: Dax, Zoom, Novavax, Baidu, Chevron, Renewable Energy, Verbio, Shell, Gazprom, Bitcoin, Beiersdorf, Bayer, Covestro, Symrise, Zalando, HelloFresh, Siemens Energy, Carl Zeiss Meditec, Tops&Flops, Antofagasta, Envitec, Steel Dynamics, OMV und Zuschauerfragen.

