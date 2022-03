onvista Mahlzeit: Dax wieder etwas angeschlagen – Crowdstrike, Bayer, K+S und Amazon macht ihn endlich – den Aktiensplitt

Replaced by the video

Die Volatilität im Dax bleibt weiterhin hoch. Nachdem der Leitindex Mittwoch fast 8 Prozent in die Höhe gesprungen ist, geht es heute wieder über 3 Prozent abwärts. Ein normales Durchschnaufen ist das nicht mehr. Nachdem das Treffen der beiden Außenminister Kuleba und Lawrow heute keine neuen Ergebnisse gebracht hat, kommt der deutsche Leitindex wieder unter Druck.

Gute Neuigkeiten gibt es aus den USA. Crowdstrike hat sehr gute Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr vorgelegt und auch der Ausblick weiß zu gefallen. Amazon macht ihn endlich, den lang ersehnten Aktiensplit – im Verhältnis 20 zu1. Sollten Anleger vor oder nach dem Aktiensplit zugreifen?

Die Deutsche Bank hat in der vergangenen Tagen immer wieder betont, dass ihr Risiko in Russland und der Ukraine überschaubar ist. Geholfen hat es nichts. Heute legt das größten Bankhaus Deutschlands noch einmal nach und liefert Zahlen zu den möglichen Risiken. So richtig hilft es auch nicht. Die Aktie grenzt ihre Verluste erst ein nachdem Informationen zur weiteren Entwicklung der Bank auf dem heutigen Investorentag bekannt wurden

Aktien der heutigen Sendung: Dax, Crowdstrike, Amazon, Bayer, Deutsche Bank, Tops & Flops, Hugo Boss, K+S, Nynomic, Musterdepot, Bilfinger, Vopak, Siemens Energy, Golar, Range Resources, Gaslog, Dorian, Aston Martin, Skyworks Solutions, Hastings Technology, Kuka und Zuschauerfragen

