Zahlreiche weitere Nachrichten zu den neuen Corona-Impfstoffen lassen die Anleger heute wieder mutiger werden. Der deutsche Leitindex liegt zur Mittagszeit fast ein Prozent im Plus und ringt mit der Marke von 13.400 Punkten. Getrieben wird das Börsenbarometer zusätzlich von einer Prognoseerhöhung von Covestro.

Ein deutsche Pharmaunternehmen, dass viele Anleger bislang nicht auf der Rechnung hatten, berichtet heute über aussichtsreiche Forschungsergebnisse auf dem Weg zu einem Medikament gegen Corona. Die Aktie legt über ein Viertel an Wert zu. Überhaupt sind in der heutigen Ausgabe einige Werte die kräftig aufs Gaspedal drücken.

So können sich auch VW und Milliardär Bill Gates die Finger reiben. Das Batterie-Start-Up an dem beide Parteien beteiligt sind, hat guten Testdaten seines Produkts veröffentlicht und die Aktie ist über 30 Prozent in die Höhe geschossen.

