onvista Mahlzeit: Dax wieder im Plus – Moderna, Bayer, SNP und bei Nikola verbrennen sich die Anleger weiterhin die Finger

Nach einem sensationellen November startet der Dax auch gut gelaunt in den Dezember. Zur Mittagszeit liegt er fast ein Prozent im Plus und über der Marke von 13.400 Punkte. Am Montag sind bei der europäischen Arzneimittelbehörde EMA die Zulassungsanträge für die Impfstoffe von Moderna und dem Duo Biontech/Pfizer eingegangen. Somit sind sowohl die US-Behörde als auch die EMA damit beschäftigt über die Zulassung der Impfstoff-Kandidaten zu entscheiden. Wann könnte dies der Fall sein?

Besser spät als nie. Die Munich Re traut sich pünktlich zum Start des letzten Monats des Jahres eine Prognose für 2020 zu. Die wird heute freundlich von den Anlegern aufgenommen. Die Allianz dürft ein Down Under dazukaufen und der abgeschlossene Deal zwischen GM und Nikola lässt die Aktie des Truckspezialisten erneut in die Knie gehen.

