onvista Mahlzeit: Dax wieder im Rückwärtsgang – Berkshire Hathaway, Wacker Chemie, Traton und JPMorgan platzt der Kragen bei chinesischen Aktien

Der amerikanischen Investmentbank scheint es genauso zu gehen, wie vielen Anlegern. JP Morgan hat wohl keinen Bock mehr auf chinesische Aktien. Das Ergebnis: Abstufungen und deutlich Senkungen der Kursziele für Alibaba, Baidu & Co. Bei der allgemein schlechten Stimmung für Wert aus dem Reich der Mitte sorgten die Analysen und ihre Begründungen für weitere Kursstürze bei den Aktien.

Nach einem schlechten Start in den Tag versucht der Dax sich in kleinen Schritten an den Schlusskurs von Montag heranzuarbeiten. Gegen Mittag liegt das Minus schon unter ein Prozent. Mittlerweile liegen mit Qiagen, Deutsche Börse und Merck drei Werte im Plus und die Tendenz ist steigend.

Zahlen gab es heute auch wieder einzuordnen. RWE hat seine endgültigen Zahlen vorgelegt und die langfristige Prognose bestätigt. In den hinteren Reihen haben Wacker Chemie, Traton und Fraport ihre Bücher geöffnet.

Die Themen der heutigen Sendung: Dax, ZEW, Fed, Berkshire Hathaway, Hang Seng, Alibaba, Baidu, JD.com, RWE, Volkswagen, Tops & Flops, Wacker Chemie, Traton, Fraport, Musterdepot und Zuschauerfragen

