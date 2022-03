onvista Mahlzeit: Dax wieder vorsichtiger – Biontech, Robinhood, Rivian, Encavis und BYD präsentiert keine „Brecher-Zahlen!

Replaced by the video

Die Gespräche zwischen Kiew und Moskau haben keine Fortschritte gebracht. Daher werden die Anleger heute auch wieder vorsichtiger und die Erholung der vergangenen Handelstage dürfte erst einmal vorbei sein.

In den hinteren Reihen gibt es heute wieder eine Reihe von interessanten Zahlen. So können zum Beispiel Takkt, Encavis und Knaus Tabbert bei den Anlegern punkten. Basler sowie Stratec hingegen fallen in Ungnade.

Besonders im Fokus sind die Zahlen von Biontech. Die Biotech-Schmiede aus Mainz fährt einen zweistelligen Milliarden-Gewinn ein und wird eine Sonderdividende zahlen. Für einige Anleger heute ein gutes Kaufargument.

In den USA gab es auch einige „Fallen Angels“ die Dienstag mit zweistelligen Kursgewinnen auf sich aufmerksam gemacht haben: Robinhood, Ginko und Rivian. Wie geht es weiter mit diesen Werten?

Themen der heutigen Sendung: Dax, Biontech, Robinhood, Ginko, Quantumscape, Lululemon, Puma, Adidas, BYD, Tops & Flops, Encavis, Knaus-Tabbert, Basler, Stratec, Takkt, Windeln.de, Audioboom, Tivoly & Zuschauerfragen

