onvista Mahlzeit: Dax will einfach nicht – Nvidia, Bayer, PlugPower und 5 neue Werte für das Musterdepot

Mal wieder sah es zu Handelsstart ganz gut aus – mal wieder änderte der Dax schnell seine Meinung bzw. seine Richtung. Gegen Mittag liegt der deutsche Leitindex unter der Marke von 14.000 Punkten und driftet Stück für Stück ins Minus ab. Das der Dow Jones ein neues Allzeithoch erreicht hat kümmert die Börsianer hierzulande nur sehr wenig. Der Dax bleibt lieber vorsichtig.

Die Bilanz von Nvidia hat auch keine Jubelstürme ausgelöst, obwohl Zahlen und Ausblick über den Erwartungen lagen. Michael Saylor hat seine Ankündigung wahr gemacht und für eine Billion Dollar Bitcoin gekauft. Geht der Plan wirklich auf?

Über die Dax-Familie zieht heute noch einmal ein Zahlengewitter. SAP, Bayer und die Munich Re haben ihre Bilanz auf den Tisch gelegt. Lediglich ein Wert aus dem Trio liegt im Plus. Zudem sorgt die Tochter T-Mobil US für gute Laune bei der Telekom. Bei der 5G Auktion in den USA hat das Töchterchen ein sehr gute Figur gemacht.

In den hinteren Reihen fallen besonders zwei Aktien auf: Aixtron und Nanorepro! Beide Aktie schießen zweistellig in die Höhe, wobei die Papier von Nanorepro schon an einem Plus von 40 Prozent kratzen.

