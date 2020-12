onvista Mahlzeit: Dax will nicht so recht über 13.700 – Siemens, SAP, Teamviewer und Sony lässt CD Projekt erneut abstürzen

Ein neues Allzeithoch will der Dax nicht so richtig in Angriff nehmen. Nachdem er am Donnerstag ein wenig durchgeschnauft hat, kann sich der deutsche Leindex heute nach einem Start im Minus zwar wieder ins Plus kämpfen, aber über 13.700 will das Börsenbarometer nicht so recht springen. Zur Mittagszeit liegt der Dax 0,15 Prozent im Plus bei 13.687 Punkten.

Die Aktie von SAP nimmt heute wichtige Charttechnische Hürden und Siemens könnte vor dem Verkauf der nächsten Sparte stehen. Die Deutsche Post Aktie steht heute zudem nach den Zahlen von US-DHL-Konkurrent Fedex im Fokus der Anleger. Zudem hat es in dieser Woche noch drei IPO´s in Übersee gegeben die durch die Decke gegangen sind.

onvista Mahlzeit: Schnell auf den Punkt informiert!

PS: Mit unseren runderneuerten, kostenlosen Musterdepots und Watchlisten haben Sie Ihre Börsenwerte jetzt noch besser im Blick – auch mobil. Legen Sie noch heute gratis Ihren my.onvista-Account an und probieren Sie es aus! >> https://my.onvista.de/