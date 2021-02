onvista Mahlzeit: Dax wird vorsichtiger – Delivery Hero, Thyssenkrupp, Grenke und ist der Cannabis-Markt die neue Spielwiese von Wallstreetbets

Replaced by the video

Vor den Ergebnissen des neuen Corona-Gipfels tut sich der Dax weiterhin schwer die Marke von 14.000 Punkten zu halten. Das der Lockdown verlängert wird steht außer Frage, nur bis wann werden die Maßnahmen aufrechterhalten? Von Ende Februar bis Mitte März scheint jeder Termin möglich zu sein. Das schlägt natürlich auf das Gemüt der Anleger und die Vorgaben aus Übersee werden auch immer schwächer.

Diesmal hat nicht Elon Musk eine Aktie um fast 25 Prozent anziehen lassen, sondern wohl der VW-Chef Herbert Dies. Seine Überlegungen zum Thema Flug-Taxi haben einem Start-Up aus China zu einem netten Kurssprung verholfen.

Zudem gibt es einige Zahlen aus den hinteren Reihen, einen offenen Brief an die Grenke-Aktionäre und ordentlich Bewegung in der Cannabis-Branche. Ist das die neue Spielwiese für die Mitglieder von Wallstreetbets?

