onvista-Mahlzeit: Dax wird wieder zuversichtlicher – Telekom, Covestro, Puma und neuer Wasserstoff-Wert feiert grandiosen Einstand im Musterdepot

Gute Zahlen von der Telekom und Puma sorgen heute für viel Freude in der Dax-Familie. Beide Aktien führen jeweils den Index an, indem sie gelistet sind. Die Sorgen um das Coronavirus werden heute von den Anlegern in den Hintergrund geschoben.

Die Wasserstoff-Werte explodieren heute erneut. Ballard Power legte gestern bereits um 10 Prozent zu. FuelCell Energy springt um rund 18 Prozent in die Höhe und der neue Wert im Musterdepot von Mahlzeit liegt heute sogar noch ein Stück besser im Markt.

