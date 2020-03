onvista Mahlzeit: Dax zeigt kräftige Gegenbewegung – Wirecard, Deutsche Bank, Roche und Olaf Scholz holt die dicke Geld-Bazooka raus

Zum Wochenausklang zeigt der Dax endlich mal eine Gegenbewegung zu den schwarzen Tagen am Monatg und am Donnerstag. Nachdem 2. Größten Verlust in der Dax-Geschichte überhaupt, zieht Bundesfinanzminister Olaf Scholz wohl zum ersten Mal in seinem Leben die Spendierhosen an und dass ausgerechnet an einem Freitag den 13.

Wirecard vermeldet Neuigkeiten zum Sonderprüfungsbericht, Fraport blickt ungewiss in die Zukunft und Roche dürfte den Umgang mit dem Coronavirus ein wenig leichter gestalten. Allerdings dürftendie Aktien auch ohne die Neuigkeiten heute kräftig im Plus liegen. Für die Zukunft sollte sie allerdings jeder Anleger heute schon zur Kenntnis nehmen.

