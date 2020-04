onvista Mahlzeit: Dax zittert leicht vor dem Wochenende – Allianz, Lufthansa, Daimler und werden diese beiden Aktien jetzt besonders geliked

Freitags dürften die großen Kapitalsammelstellen aktuell immer etwas nervös werden und eher dazu tendieren Position, die im Plus liegen, wieder aufzulösen. Am Wochenende können immer wieder neue Hiobsbotschaften durch die Corona-Krise auftauchen und dann könnte der Montag schnell mit einer bösen Überraschung starten.

Mit Beiersdorf hat der nächste Dax-Konzern seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr aufgegeben und vorläufige Zahlen für die ersten drei Monate präsentiert. Vier Dax-Konzerne, vier Varianten, sich in dieser schweren Zeit mit ausreichend Liquidität zu versorgen. Zudem wird der Allianz fast befohlen die Dividende zu streichen, was der Bafin überhaupt nicht schmeckt. Kurz vor dem Wochenende gibt es einige Dinge am Markt zu diskutieren. onvista Mahlzeit: Schnell auf den Punkt informiert.

