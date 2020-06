Die vergangene Woche hat mal wieder gezeigt, wie dicht an den Märkten Freud und Leid zusammen liegen. Während Montag noch darüber diskutiert wurde, ob der deutsche Leitindex über die Marke von 13.000 Punkten springt, war Freitag das bestimmende Thema, ob der Dax nicht unter 12.000 Punkte abtaucht. Fed-Chef Jerome Powell hat mit seinem Ausblick wieder für neue Ängste an den Märkten gesorgt. Schlagartig schien einigen Anlegern dann doch bewusst zu werden, dass die aktuelle konjunkturelle Lage nicht so gut ist, wie es die Märkte widerspiegeln.

Wasserstoff hingegen bleibt eins der beliebtesten Themen an den Märkten. Besonders Nel und PowerCell macht in der vergangenen Woche weiter mit guten Neuigkeiten für ihr Unternehmen. Die Aktie von ITM Power kam nach den vorläufigen Zahlen etwas unter Druck. Die Daten konnten die zuletzt steile Entwicklung nach oben nicht bestätigen. Einige Anleger zogen daher nach einem Plus von mehr als 300 Prozent seit Jahresanfang die Reißleine. Ergibt sich damit eine neue Chance bei der Aktie?

Donnerstag: Feiertag in NRW

Mittwoch: Dax angespannt vor Fed-Sitzung - Apple, Tui, Commerzbank und PowerCell mit next Big Deal

Dienstag: Bekommt der Dax kalte Füße? - Tesla, Beyond Meat, Nikola und hat sich die Lufthansa auf einen ganz cleveren Deal eingelassen?

Montag: Gegenwind im Dax wird schnell kleiner - Wirecard, Tui, Thyssenkrupp und Nel schiebt gleich nächsten Auftrag hinterher

