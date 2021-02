onvista Mahlzeit: EHang, Zalando, Plug Power und Warren Buffett steigt groß in Öl, Pharma sowie 5G ein

Replaced by the video

Da ist sie wieder: Die nächste Short-Attacke! Diesmal ist EHang, ein chinesischer Hersteller von bemannten Drohnen. Die Aktie ist zuletzt sehr gut gelaufen. Erst hatte der Vorstandsvorsitzende bei Bloomberg mit guten Nachrichten aufgewartet und dann hatte der VW-Chef Herbert Diess noch mit einem Einstieg in die Branche geliebäugelt, was den Kurs noch einmal kräftig in die Höhe schiessen ließ. Dienstag ist der Kurs dann um mehr als Prozent abgestürzt weil der Hedgefonds Wolfpack, der auf der Short-Seite positioniert ist, schwere Vorwürfe gegen EHang erhoben hat. Der Titel der Analyse heißt: „Eine Aktienbewerbung, die zum Absturz und Crash bestimmt ist.“ Was ist dran an den Vorwürfen?

Warren Buffett war im 4. Quartal des abgelaufenen Jahres auch wieder sehr fleißig. Für einen zweistelligen Milliarden-Dollar-Betrag hat seine Beteiligungsfirma Berkshire Hathaway groß in Öl, Pharma und 5G investiert. Sollten Anleger den Beispielen folgen oder lieber die „Buffett-Aktie“?

Bei Zalando und Teamviewer machen die langjährigen Großinvestoren Kinnevik und Permira wieder Kasse. Die Papiere reagieren unterschiedlich auf die Nachrichten. Wie sollten Anleger mit den Papieren von Zalando und Teamviewer umgehen?

