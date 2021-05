onvista Mahlzeit: Einmal Allzeithoch und zurück – Curevac, Bayer, Telekom und sollten Anleger jetzt auf Bitcoin oder Gold setzen?

Replaced by the video

Die Woche hatte es in sich. Erst ein neues Allzeithoch und dann ging es von dort aus direkt unter die Marke von 15.000 Punkten runter. Obwohl die Nerven der Anleger arg angespannt waren, hat des der Dax trotzdem geschafft in den vergangenen 5 Handelstagen ein minimales Plus von 0,14 Prozent zu verbuchen.

Die Hingucker der Woche waren mit diesmal diesmal der Bitcoin, die Deutsche Telekom und Bayer. Viele Anleger hatten gehofft, dass die Leverkusener in dieser Woche das Thema Glyphosat zu den Akten legen können. Aber daraus wurde nichts. Wie der aktuelle Stand ist, das erfahren Sie in der Ausgabe von Donnerstag. Da hat Redaktionsleiter Markus Weingran auch gleich zwei neue Werte ins Musterdepot aufgenommen.

Lassen Sie die wichtigsten Themen der vergangenen Woche noch einmal Revue passieren mit Mahlzeit.

Donnerstag: Dax schwankt ein wenig - Tesla, Bayer, Telekom und zwei neue Werte im Musterdepot

Mittwoch: Dax mit erneuten Inflationsängsten - Quantumscape, Telekom, Bayer und Warren Buffett sagt Adieu zu Chevron und Hello zu einem Versicherer

Dienstag: Dax kurz auf Allzeithoch - Amazon, Barrick Gold, Deutsche Bank und ist bei Siemens Energy endlich die Katze aus dem Sack?

Montag: Dax mit zähen Wochenstart - Bayer, Telekom, VW, Curevac und das Krypto-Theater mit Elon Musk geht in den nächsten Akt

