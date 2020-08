onvista Mahlzeit: Fed hilft Dax nicht auf die Sprünge – Alibaba, Delivery Hero, Varta und Steinhoff vergisst eine kleine, aber wichtige Information

Kurz vor dem Wochenende kämpft der Dax wieder mit der Marke von 13.000 Punkten. Obwohl die Fed am Donnerstag genau das geliefert hatte, was von ihr erwartet worden war, tauchte der Dax danach ins Minus ab und auch heute tut sich der deutsche Leitindex schwer. Nachdem er in der ersten Handelsstunde wieder unter 13.000 abgetaucht war, erholt er sich gegen Mittag wieder etwas und ist über die psychologische Marke zurückgeklettert.

Die erste Woche von Delivery Hero im Dax ist alles andere als erfolgreich für den Essenslieferanten gelaufen. Unterm Strich dürfte wohl ein Minus von etwas mehr von 7 Prozent stehen.

Wo wir gerade bei der Formulierung „unterm Strich“ sind: Viele Anleger hätte sicherlich interessiert, welche Zahl da bei Steinhoff steht. Allerdings hat der südafrikanische Möbelkonzern nur seine Umsatzentwicklung in den ersten 9 Monaten des laufenden Geschäftsjahres veröffentlicht. Das ist ein wenig Dünne.

onvista Mahlzeit: Schnell auf den Punkt informiert!

Keine Folge mehr verpassen? Einfach den onvista YouTube-Kanal abonnieren!

PS: Das Musterdepot und die Watchlisten von Redaktionsleiter Markus Weingran können Sie auch kostenlos abonnieren und haben Sie damit noch besser im Blick – auch mobil. Legen Sie noch heute gratis Ihren my.onvista-Account an und probieren Sie es aus! >> my.onvista.de