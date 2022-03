onvista Mahlzeit: Fed mit kleinem Zinsschritt – Thyssenkrupp, Morphosys, Katek und ist bei chinesischen Aktien jetzt der Knoten geplatzt?

Replaced by the video

Die Fed hat die Märkte nicht am dem falschen Fuß erwischt. Wie erwartet hat die amerikanische Notenbank mit einem kleinem Zinsschritt die Wende in ihrer Geldpolitik eingeleitet. Die US-Indizes haben sich mit dieser Entscheidung sehr gut angefreundet. Die Technologie-Börse Nasdaq zog um 3,7 Prozent an.

Besonders die arg gestraften China-Wert zogen den US-Index in die Höhe. Pimduoduo zum Beispiel legt um 50 Prozent zu. Viele andere Werte aus dem Reich der Mitte schafften auch Kursgewinne von über 20 Prozent.

Die Dax-Mitglieder halten sich mit Nachrichten heute vornehm zurück. Lediglich Airbus wird nachgesagt, dass der Flugzeugbauer Interesse an der Cybersecurity-Sparte von Atoss hat. Großartige Kurssprünge bei den Aktien löst das allerdings nicht aus. In den hinteren Reihen geht es da bei Thyssenkrupp deutlicher zu Sache – die Aktie verliert 10 Prozent. Die Essener kassieren aufgrund des Ukraine-Krieges ihre Prognose für den Free-Cash-Flow.

