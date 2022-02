onvista Mahlzeit: Ganz toll gemacht Frau Lagarde – Snap, Intesa Sanpaolo, Nel und sind die Amazon-Zahlen eine kleine Mogelpackung?

Replaced by the video

Da hat die EZB mal eben den Holzhammer ausgepackt und den Dax in die Tiefe gedrückt. Während Christine Lagarde vor dem Jahreswechsel keine Gelegenheit ausgelassen hat zu betonen, dass die EZB 2022 die Zinsen nicht erhöhen wird, hörte sich das Donnerstag auf einmal ganz anders an. Auf einmal wird wild diskutiert, ob die EZB in diesem Jahr einmal oder sogar zweimal die Zinsen erhöht. Der ausschlaggebende Satz dafür von Christine Lagarde: „Die Situation hat sich in der Tat geändert.“

Rums ging der Dax in die Knie und auch heute wird der zaghafte Versuch einer Erholung sofort wieder abgewürgt. Lediglich der Euro frohlockt und legt gegenüber dem Dollar kräftig zu. Aber alles kann man Frau Lagarde auch nicht in die Schuhe schieben. Die Vorgaben aus den USA waren auch mehr als schlecht. Nach den Zahlen von Meta ging die Nasdaq über 4 Prozent auf Tauchstation. Erst als die Zahlen von Amazon draußen waren, beruhigte sich nachbörslich die Lage wieder. Dabei sind die Zahlen auf den zweiten Blick auch nicht gerade das Gelbe vom Ei.

Snap überrasch positiv, Intesa Sanpaolo will den Gewinn bis 2025 kräftig steigern und Evotec-Aktie bricht ein.

Aktien der heutigen Sendung: Dax, Nasdaq, SOC Telemed, Amazon, Rivian, Snap, Pinterest, Ford, Vinci, Intesa SanPaolo, Deutsche Bank, Bayer, Evotec, Tops&Flops, Talanx, K+S; Nel, Neuzugänge im Musterdepot, Xphyto, Electrocore, Aqua Metals, Mainz Biomed & Zuschauerfragen

