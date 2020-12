Replaced by the video

Gefühlt war es keine angenehme Börsenwoche. Schaut man auf die Zahlen, dann war es wiederum gar nicht so schlimm. Der deutsche Leitindex hat nur etwas mehr als 1 Prozent verloren. Dafür könnte es am kommenden Montag etwas ungemütlicher werden. Am Wochenende wird es wohl eine endgültige Entscheidung zum Thema Brexit geben und es könnte sein, dass an den freien Tagen ein zweiter Lockdown verhängt wird. Keine guten Aussichten für den Start in die neue Woche.

In der abgelaufenen Woche standen vor allen Dingen die IPO´s von Doordash, C3.ai und Airbnb im Rampenlicht. Alle drei Werte feierten einen fulminanten Einstand auf dem Parkett. Airbnb schaffte auf Anhieb eine Bewertung von deutlich mehr als 90 Milliarden Dollar und schwung sich damit direkt zum Branchenprimus auf.

Etwas enttäuschend waren hingegen die Zahlen von JinkoSolar. Der chinesische Solarspezialist verfehlte die Erwartung. Dafür schob sich mit Formycon ein weiterer deutscher Pharmawert in den Fokus der Anleger und konnte allein in dieser Woche in der Spitze im 80 Prozent zulegen.

Hier sind noch einmal die wichtigsten News der abgelaufenen Woche:

Donnerstag: Nasdaq sieht rot - Facebook, Doordash, Tui und eine eher unbekannte Bank neu im Musterdepot

Mittwoch: Dax wieder im Impfstoff-Modus - Amazon, Curevac, Covestro und hat deutsches Pharmaunternehmen den Durchbruch bei Corona-Medikament geschafft?

Dienstag: Dax mit Lockdown-Angst - Tesla, Apple, Munich Re und Palantir hebt weiter ab

Montag: Dax im Brexit-Bann - JinkoSolar, Bayer, Yara und der Kodak-Wahnsinn geht in die nächste 70 % Runde

