onvista Mahlzeit: Gönnt sich der Dax nur ein Päuschen? – BMW, Fresenius, Beyond Meat und nach Ballard Power ist vor Nel

Der Wall Street ist am Dienstag kurz vor Handelsschluss die Puste ausgegangen. Obwohl die Bundesregierung heute ihren Stufenplan für die Rückkehr in die „neue Normalität“ vorstellt, ist der Dax wieder vorsichtiger geworden. Bund und Länder haben in ihrem Plan auch ein Auffangnetz eingebaut, falls die Zahl der Infektion in Deutschland wieder steigen sollte. Ein Plan, der sich auch gut im Depot umsetzen lässt.

Die Quartalsberichtssaison nimmt heute wieder richtig Fahrt auf. Mit der Fresenius-Familie und BMW haben drei Dax-Konzerne ihre endgültigen Zahlen präsentiert. In den hinteren Reihen geht es auch ordentlich zur Sache und nachdem Ballard Power bereits Dienstag nach Börsenschluss die Q1-Zahlen vorgelegt hat, ist morgen Nel an der Reihe.

