onvista Mahlzeit: Ist der Dax ein Hasenfuß? – Robinhood, Deutsche Bank, Valneva und BASF kann noch so gut liefern, es hilft nichts

Nach zwei Tagen im Plus zieht sich der deutsche Leitindex heute wieder ein Stück zurück. Der Dow Jones und der S&P 500 hatten zwar Dienstag neue Höchststände markiert, sich danach allerdings wieder ein gutes Stückchen zurückgezogen. Zudem werden heute die Zahlen der Dax-Vertreter größtenteils nicht gut aufgenommen.

Obwohl die Deutsche Bank das 5. Quartal in Folge mit einem Gewinn abschließt, findet sich die Aktie heute mit einem kräftigen Abschlag am Dax-Ende wieder. Waren die Zahlen wirklich so gruselig oder übertreiben die Anleger?

BASF erhöht das 3. Quartal in Folge die Prognose. Nützt das etwas? Nein! Auch heute gibt das Papier der Ludwigshafener über ein Prozent ab. Hohe Energiekosten und eine Abkühlung der Konjunktur in China scheinen die Aktie weiterhin zu belasten.

Puma hingegen sorgt für Erleichterung unter den Anlegern. Die Probleme in der Lieferkette scheinen nicht so groß zu sein, wie bei US-Konkurrent Nike. Statt auf die Bremse zu treten, hob der Sportartikelhersteller die Prognose an.

In den USA haben mit Microsoft und Alphabet zwei Tech-Giganten ihre Zahlen vorgelegt. Zudem noch GE und Robinhood. Besonders der Börsenneuling Robinhood brach nach seinen Daten ein.

