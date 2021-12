Replaced by the video

Jerome Powell hat gesprochen und die Märkte finden es gut. Der Chef der amerikanischen Notenbank hat den zukünftigen Weg skizziert und der Dax legt über 1,5 Prozent zu. Die Hoffnung auf einen richtig versöhnlichen Jahresabschluss ist wieder gestiegen. Auf das neue Jahr können sich die Anleger auch schon freuen. Mit Reddit hat der nächste interessante Kandidat seine Unterlagen für einen Börsengang eingereicht.

In Richtung China scheint Joe Biden genau da weiterzumachen, wo sein Vorgänger Donald Trump aufgehört hat. Wie die Financial Times herausgefunden hat, soll die „Schwarze Liste“ der USA für chinesische Konzerne größer werden. Das hat Alibaba & Co Mittwoch wieder ein Stück tiefer gedrückt.

Shell bereitet sich darauf vor auch Strom an seinen Tankstellen anbieten zu können. Dafür hat der Ölmulti mit einem australischen Unternehmen eine Rahmenvereinbarung getroffen. Bislang ist das Unternehmen aus Down Under noch nicht an der Börse notiert. Dieses Problem könnte aber relativ schnell über einen Spac gelöst werden.

DAs Musterdepot für 2022 befindet sich auf der Zielgerade. Heute kommen eine weitere Aktie und zwei ETF´s hinzu. Zudem erfahren sie auch, wie Sie mitspielen können und sich mit Markus messen können.

Valneva hat neu Infos zum Booster-Shot veröffentlicht, Frasier Perring fährt eine Short-Attacke gegen S&T, Zalando steckt die Gewinnwarnung von Konkurrent Boohoo gut weg und Gerresheimer hat einen neuen, geheimen Kunden aus der Biotechbranche.

