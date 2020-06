onvista Mahlzeit: Kann den Dax überhaupt irgendwas stoppen? – Bayer, Tui, PowerCell und Nikola Motors macht den Sprung an die Börse perfekt

Corona-Pandemie, Einbruch der Wirtschaft und Ausschreitungen in den USA. All diese Themen scheint der Dax einfach beiseite zu schieben und sich voll und ganz auf die Erholung der Wirtschaft zu konzentrieren. Zur Mittagszeit liegt der deutsche Leitindex erneute deutlich im Plus und hat mittlerweile die Marke von 12.000 Punkte klar hinter sich gelassen.

Für Bayer hat am Dienstag das wichtige Berufungsverfahren im ersten Glyphosat-Prozess begonnen. Die Leverkusener hoffen auf eine Aufhebung des Urteils, eine Reduzierung des Schadensersatzes wäre aber wahrscheinlich auch schon ein Erfolg. Tui hat sich mit Boeing auch auf eine Form des Schadensersatzes geeinigt und Nikola Motors ist ab Donnerstag an der Wall Street gelistet.

