onvista Mahlzeit: Meme-Aktien im Gegensatz zum Dax außer Rand und Band – Curevac, Covestro, Klöckner und kommt BYD mit Apple ins Geschäft?

Vor dem anstehenden Donnerstag mit Inflationsdaten aus den USA und dem Zinsentscheid der EZB ist die Stimmung an den Märkten gedämpft. Der Dax will sich auch heute nicht so recht vom Fleck bewegen. Richtig Bewegung ist nur in den Meme-Aktien. Da gehen einige Kandidaten durch die Decke. Neben Windeln.de, die heute mal eine Verschnaufpause einlegen, stehen auf einmal zwei andere deutsche Aktien im Mittelpunkt. Aktien, die eigentlich schon abgeschrieben waren. Sollten sie es auch weiterhin blieben?

Bahnt sich etwas großes zwischen Apple und BYD an? Es gibt jedenfalls neue Spekulationen. Ob am Ende auch etwas daraus wird, dass steht jetzt noch nicht fest. Aber auch ohne die Gerüchte rund um Apple, dürfte BYD sich weiterhin ganz gut entwickeln.

Volkswagen hat die Finanzierungsrunde bei Northvolt mitgemacht, Heidelberger Druckmaschine steht nah den Zahlen unter Druck und Klöckner & Co mausert sich im Musterdepot.

