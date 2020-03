onvista Mahlzeit: Nächster Absturz im Dax – Bayer, Infineon, Co Diagnostics und Nel bekommt ein neues Kursziel nach den Zahlen verpasst

Die Hoffnung, dass der deutsche Leitindex die Bremse findet, ist kurz vor dem Wochenende Geschichte. Erneut fällt der Dax über 3 Prozent in die Tiefe. Die neuen Zahlen zum Coronavirus in Italien hören sich alles andere als gut an und in Frankreich greifen Covid-19 Infektionen auch weiter um sich. Daher steigen vor dem Wochenende wieder einige Investoren verstärkt aus.

Schlechte Nachrichten belasten in der aktuellen Phase natürlich schlimmer als sonst und gute Nachrichten gehen fast komplett unter. Beispiele dafür lassen sich bei Infineon, Bayer und Continental finden. Bei Nel haben sich die Experten von Norne Securities die Zahlen genauer angesehen und sind zu einem überraschenden Kursziel gekommen.

onvista Mahlzeit. Schnell auf den Punkt informiert!

Keine Folge mehr verpassen? Einfach den onvista YouTube-Kanal abonnieren!

PS: Das Musterdepot und die Watchlisten von Redaktionsleiter Markus Weingran können Sie auch kostenlos abonnieren und haben Sie damit noch besser im Blick – auch mobil. Legen Sie noch heute gratis Ihren my.onvista-Account an und probieren Sie es aus! >> my.onvista.de