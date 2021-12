Replaced by the video

Die Gemütslage der Anleger ist in dieser Woche auf eine harte Probe gestellt worden. Schnäppchenjagd und Coronasorgen haben für ein Auf und Ab an den Märkten gesorgt. Mal waren die Coronagewinner stark gefragt und mal die Coronaverlierer und dass mit starken Schwankungen. Unterm Strich war alles aber nur halb so schlimm. Der Dax kann diese Woche zwar wieder nicht zulegen, allerdings hält sich der Verlust der vergangenen Handelstage mit einem Minus von rund 0,5 Prozent in Grenzen. Wie sollten Anleger mit einer solchen Marktlage umgehen sollten, erfahren Sie in der Ausgabe von Freitag.

Macht Alibaba auch bald einen Abflug von der Wall Street? Didi jedenfalls hat seinen Abschied von den US-Börsen eingeleitet. Der Druck aus Peking dürfte am Ende wohl doch zu groß gewesen sein. Ist Didi – immerhin der zweitgrößte chinesische Börsengang nach Alibaba – ein Einzelfall oder werden die chinesischen Konzerne jetzt peu à peu der Wall Street den Rücken kehren?

Die Papiere von Apple standen diese Woche auch im Mittelpunkt des Geschehens. Gerücht über eine Nachfragedelle beim iPhone13 setzten nicht nur die eigenen Papiere unter Druck, es ging direkt für eine Vielzahl europäischer Techwerte abwärts.

Seit Anfang der Woche gehen Daimler und seine Truck-Sparte getrennte Wege. Am 10. Dezember erfolgt dann das Börsendebut der abgespaltenen Tochter. Ist die Trucksparte interessant für Anleger?

Die Woche im Rückblick mit onvista Mahlzeit:

Freitag: Buy the dip vs. Omikron-Mutation - Tesla, Alibaba, Daimler und welcher chinesische Konzern macht nach Didi die Biege von der Wall Street?

Donnerstag: Dax ringt mit neuer Moderna-Aussage - Square, Varta, Dürr und Apple schickt europäische Tech-Titel auf Talfahrt

Mittwoch: Dax im Erholungsmodus - Salesforce, Daimler, McPhy und zwei neue Hoffnungsträger unter den Impfstoffaktien?

Dienstag: Moderna-Chef erhöht Omikron-Sorgen im Dax - Twitter, Sartorius, Leifheit und jetzt liegt in der Ruhe die Kraft

Montag: Dax mit Gegenbewegung - Pinduoduo, SAP, Thyssenkrupp und welche Impfstoff-Aktie hat jetzt die Nase vorne - Moderna, Biontech oder Valneva?

