onvista-Mahlzeit: Q&A Zuschauerfragen – Roche, Talanx, Thyssenkrupp, Singulus und welches Investement ist besser, Nel oder ITM Power?

Die Fragenstunde an Redaktionsleiter Markus Weingran geht in die nächste Runde. In der heutigen Sendung hat er 12 Aktien unter die Lupe genommen. Beim Börsenneuling Peleton Interactive steht ihm diesmal auch Vanessa mit einem Erfahrungsbericht zur Seite. Neben den bereits genannten Aktien geht es noch um die Papiere von Ceres Power, Ørsted, Waste Management, Cummins Inc. und Fingerprint Cards.

