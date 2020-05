onvista Mahlzeit: Schafft der Dax die Wende am kleinen Verfallstag? – VW, Varta, Gea und zwei neue Werte für das Musterdepot

Nachdem die Woche bislang alles andere als gut verlaufen ist, sorgt der deutsche Leitindex heute für einen kleinen Lichtblick. Vor dem Wochenende liegt der Dax über 1 Prozent im Plus. Bereits am Donnerstag hatte er gegen Handelsende seine Verluste deutlich reduziert. Heute ich kleiner Verfallstag an den Märkten. Sollte die aktuelle Erholung daher nicht zu hoch gehangen werden?

Was die Nachrichtenseite angeht, so scheinen schon fast alle Unternehmen im Wochenende zu weilen. Die Ausnahmen: Varta und Gea! Beide veröffentlichen heute Zahlen und bei beiden finden Anleger keine großartigen Bremsspuren der Corona-Krise. Dadurch ergibt sich noch eine weitere Gemeinsamkeit zwischen Varta und Gea: Beide Aktien sind heute sehr gefragt.

onvista Mahlzeit: Schnell auf den Punkt informiert!

Keine Folge mehr verpassen? Einfach den onvista YouTube-Kanal abonnieren!

PS: Das Musterdepot und die Watchlisten von Redaktionsleiter Markus Weingran können Sie auch kostenlos abonnieren und haben Sie damit noch besser im Blick – auch mobil. Legen Sie noch heute gratis Ihren my.onvista-Account an und probieren Sie es aus! >> my.onvista.de