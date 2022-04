onvista Mahlzeit: Sell in may an go away? – Apple, OMV, BASF, Verbio und ist bei chinesischen Aktien endlich die Erholungsrallye gestartet?

Replaced by the video

Der Dax verabschiedet sich zwar mit Gewinnen ins Wochenende, allerdings konnte er weder in der Woche noch im Monat April ein Plus verbuchen. Jetzt kommt der Mai und das Sprichwort „Sell in may an d go away“. Sollten Anleger den Rat befolgen und ihr Aktiendepot für eine gewisse Zeit auflösen?

Apple hat mit seinen Zahlen die Erwartungen deutlich übertroffen, trotzdem liegt die Aktie vorbörslich im Minus. Der Ausblick stößt den Anleger auf. Apple ist auch nicht immun gegen die Probleme an den Weltmärkten und daher könnten Störungen in der Lieferkette Apple 8 Milliarden Umsatz kosten im laufenden Quartal. Ein Grund sich von der Aktie zu trennen?

Chinesische Aktien schießen heute in die Höhe. Aussage aus Peking hören sich danach an, dass die Regulierungswut der Behörden ein Ende haben könnte. Ist das der Startschuss für eine Erholungsrallye?

Die Papiere von Verbio kommen heute kräftig unter die Räder. Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Bündnis 90/Die Grünen) hat sich negativ zur Produktion von Biosprit aus Getreide und Pflanzenöl geäußert. In Augsburger Allgemein Zeitung sagte die Politikerin, dass Agrokraftstoffe aus Nahrungs- und Futtermittelpflanzen „keine sinnvolle Option“ seien. Die Aktie kostet diese Aussage über 20 Prozent.

Themen der heutigen Sendung: Dax, Apple, Amazon, Intel, Robinhood, Mastercard, Eli Lilly, Alibaba, OMV, BASF, MTU, Henkel, Deutsche Bnak, Tops&Flops, Dividenden-Aktien, Dividenden ETF, Razer, Hochtief, Telefonica Deutschland, Tomra, Aker Carbon, Schneider Electric, Sofi & Schnellraterunde

