Der April war auch nicht viel besser als der März. Nach vier Monaten kommt der Dax auf einer Performance von fast minus 12 Prozent. Wird der Mai besser besser oder sollten die Anleger dem Sprichwort „Sell in May an go away“ folgen. Die Belastungsfaktoren sind nicht kleiner geworden und direkt in der ersten Mai-Woche ist die Sitzung der amerikanischen Notenbank. Kann der Start in den Mai daher nur in die Hose gehen?

Die Quartalsberichtsaison ist im vollen Gange und in der abgelaufenen Woche haben vor allen Dingen die US-Big-Techs ihre Bücher geöffnet. Microsoft und Meta konnten zulegen, Apple, Amazon und Alphabet hatten dagegen einen schwereren Stand. Wie sollten Anleger nach den Zahlen mit den Aktien verfahren?

Aus dem Dax haben auch einige Konzerne ihre Zahlen vorgelegt. Bei den Deutschen Bank kann man sich nicht des Eindruckes erwehren, die können machen was sie wollen, sie werden bestraft. Dazu noch eine Razzia in der Hauptzentrale und ein verkorkste Woche ist perfekt. 12 Prozent verliert die Aktie in der vergangene Woche. Chance oder noch höheres Risiko?

Chinesische Aktien haben Freitag richtig Gas gegeben. Die stark unter die Räder gekommenen Papiere aus dem Reich der Mitte legten zum Teil zweistellig zu. Die Parteiführung in Peking kündigte spezifische Maßnahmen an, um eine gesunde und normale Entwicklung der Plattformökonomie zu unterstützen. Können Aneger dem Braten trauen oder bleibe chinesische Papiere weiterhin ein No Go?

Mit onvista Mahlzeit haben Sie die wichtigsten Fragen der Woche im Blick:

Freitag: Sell in may an go away? - Apple, OMV, BASF, Verbio und ist bei chinesischen Aktien endlich die Erholungsrallye gestartet?

Donnerstag: Dax wieder an der 14.000 - Paypal, BYD, Hellofresh, Deutz und hat sich Cathie Wood mit Teladoc Health verzockt?

Mittwoch: Dax bleibt weiter anfällig - Microsoft, Daimler, Deutsche Bank und Twitter Deal von Elon Musk kostet Tesla-Aktionäre 100 Milliarden Dollar

Dienstag: Dax erholt sich etwas - Twitter, Möller Maersk, Vonovia und Cathie Wood & ihr Team sehen Tesla-Aktie 2026 bei 4600 Dollar!

Montag: Brechen jetzt alle Dämme im Dax? - Intuitive Surgical, Coca-Cola, Philips, Rheinmetall und EMA drückt Valneva-Aktie tief in den Keller

