onvista Mahlzeit Spezial: E-Mobility, Wasserstoff und regenerative Energien – welche Aktien sind interessant?

Replaced by the video

Die heutige Sondersendung wurde bereits am Freitag auf der Invest Digital gezeigt. Für alle Interessierten, die nicht dabei waren, haben wir die Folge heute noch einmal in unserem YouTube-Kanal hochgeladen. Nachdem besonders viele „Grüne Aktien“ seit Ende Januar kräftig korrigiert haben, hat sich Redaktionsleiter Markus Weingran die einzelnen Branchen E-Mobility, Wasserstoff und regenerative Energien noch einmal genauer angeschaut. Wie seine Einschätzung dazu ist und welche Aktien er für interessant hält, dass können Sie in der Sonderausgabe von der Invest Digital noch einmal anschauen.

Viel Spaß dabei!

Und wenn Sie die wichtigsten Themen der vergangenen Woche

Werbung Knock-Outs zur Hugo Boss Aktie Kurserwartung Hugo Boss-Aktie wird steigen Hugo Boss-Aktie wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

Die Woche mit Mahlzeit:

Freitag: Biden würgt Dax-Erholung ab - Nikola, Coinbase, Teamviewer und bei diesen 5 Pharmawerten stockt BB Biotech auf

Donnerstag: Dax setzt Erholung fort - Vuzix, Plug Power, SAP und neuer Cathie Wood Kauf hebt um 33 % ab

Mittwoch: Dax bricht Erholungsversuch ab - Netflix, ASML, Hugo Boss und braut sich bei Plug Power das nächste Unheil zusammen

Dienstag: Dax holt Luft - Nvidia, Telekom, Deutz und dieses Unternehmen wird als Amazon für Second Hand gehandelt

Montag: Dax nach neuem Allzeithoch vorsichtiger - Tesla, BMW, Bitcoin und JPMorgan sorgt für Beben im europäischen Fußball

Keine Folge mehr verpassen? Einfach den onvista YouTube-Kanal abonnieren!

PS: Das Musterdepot und die Watchlisten von Redaktionsleiter Markus Weingran können Sie auch kostenlos abonnieren und haben Sie damit noch besser im Blick – auch mobil. Legen Sie noch heute gratis Ihren my.onvista-Account an und probieren Sie es aus! >> my.onvista.de