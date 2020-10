onvista Mahlzeit: Trump-Infektion verhindert größere Erholung im Dax – Covestro, Siemens Energie, Tesla und was machen Anleger jetzt mit Bayer?

Der Beginn des Schlussquartals hat die Lage im Dax nicht wesentlich verbessert. Obwohl der Leitindex die vergangenen 5 Handelstage mit einem Plus von rund einem Prozent beendet hat, waren die beiden ersten Handelstag im Oktober beide im Minus. Allerdings hat Donald Trump mit seiner Corona-Infektion eine mögliche Erholung am Freitag sofort im Keim erstickt, da er gut 2 Stunden von Handelsbeginn via Twitter seine Erkrankung vermeldete.

Durch die weitere Verunsicherung der Anleger kam auch die Aktie von Bayer erneut unter Druck und fiel auf den tiefsten Stand seit 2011. Ähnlich unter Druck stand auch die ehemalige Bayer-Tochter Covestro. Eine Übernahme und die damit verbundene Kapitalerhöhung schmeckte den Anlegern überhaupt nicht.

Ein Lichtblick in dieser Woche war dagegen die Ausgliederung der Energie-Sparte von Siemens. Nachdem der erste Tag, an dem die Aktie Wert 31 im Dax war, durchwachsen verlief, legt die Aktie in den nächsten Tagen gut zu.

Die wichtigsten Nachrichten der Woche:

# Donnerstag: Dax bleibt vorsichtig - Bayer, Infineon, Siemens und Moderna wird dieses Jahr wohl keinen Corona-Impfstoff auf den Markt bringen

Mittwoch: Dax ist weiterhin auf der Hut - VW, BYD, Lufthansa und S&T ist wohl das nächste Opfer einer Short-Attacke

Dienstag: Dax rudert zurück - VW, Tesla, Nel und Musterdepot erhält Zuwachs

Montag: Dax sprintet in die neue Woche - Siemens Energy, Tesla, LPKF Laser und hier könnte in der Pharmabranche jetzt die Post abgehen!

