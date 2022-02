Replaced by the video

Obwohl der Dax Freitag um mehr als 3,5 Prozent zugelegt hat, steht unter der Woche ein dickes Minus in etwa der gleichen Höhe. Der Einmarsch Russlands in die Ukraine hat nicht nur tiefe Spuren bei den Menschen hinterlassen, auch die Aktienmärkte hatten mit dem schwachsinnigen Befehl von Wladimir Putin zu kämpfen.

Da die Kämpfe in der Ukraine weiter andauern verhängen diewestlichen Staaten immer härtere Sanktionen. Heute wurde zum Beispiel noch von der EU beschlossen Russland aus dem Swift System auszuschließen, was die russischen Banken vom internationalen Zahlungsverkehr ausschließt. Wie Swift funktioniert und wie hart es Russland trifft können Sie hier noch einmal nachlesen.

# Lettland, Tschechien und Ökonomen fordern Swift-Ausschluss Russlands - was Swift ist und wie hart würde es Russland treffen?

Donnerstag hat sich Markus Weingran auf die Suche nach sicheren Häfen begeben. Mittwoch wurde ein genauerer Blick auf die Aktien geworfen, die in einer ersten Reaktion deutlich mehr verloren als der Durchschnitt. Dienstag stand Gazprom im Fokus und zu Beginn der Woche gab es einen genauen Blick auf den Stand des Handelsstreits zwischen den USA und China.

Zudem gab es auch in dieser Woche noch einige Quartalszahlen die für heftige Ausschläge in den Kursen gesorgt haben. Die Woche mit Mahlzeit:

Freitag: Erholung kommt in Schwung - Moderna, Block, BASF und wie stark sind deutsche Unternehmen in Russland engagiert?

Donnerstag: Dax nach Ukraine-Eskalation im Panik Modus - Sberbank, Mercedes, Telekom und wo sind jetzt die sicheren Häfen?

Mittwoch: Dax erholt sich etwas - Mercadolibre, Stellantis, Hochtief und Trumps Netzwerk setzt Twitter unter Druck

Dienstag: Dax erholt sich vom Ukraine-Schreck - Gazprom, VW, Fresenius und Biontech schickt Medigene-Papier to the Moon

Montag: Dax dreht ins Minus - Palantir, Ocugen, Nel, Bayer und werden chinesische Aktien wie Alibaba, Tencent oder Meituan erneut in die Zange genommen?

