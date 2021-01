onvista Mahlziet: Bidens-Konjunkturpaket hilft Dax nicht – Xiaomi, Beyond Meat, SAP und Varta muss nächsten Rückschlag verkraften

Replaced by the video

Obwohl Joe Biden ein neues Konjunkturpaket in Milliarden-Höhe in Aussicht gestellt hat, schalten die Märkte eher den Rückwärtsgang ein. Der Dow Jones dreht gegen Handelsende ins Minus und auch der deutsche Leitindex ist kurz vor dem Wochenende alles andere als gut drauf. Auf der Schlussgerade seiner Amtszeit teilt Donald Trump noch einmal Richtung China aus und setzt weitere chinesische Unternehmen auf die „Schwarze Liste“. Darunter auch etwas überraschend Xiaomi. Die Aktie geht deutlich in die Knie und viele Anleger fragen sich, wie sie damit umgehen sollen.

Auch die Papiere von Varta fallen heute deutlich. Es geht wieder um die Konkurrenz in Übersee. Samsung SDI und LG wollen im Bereich Mikrobatterie ihr Stück vom Kuchen mit neuen Plänen ergattern und die Anleger ziehen sich ein gutes Stück zurück. Der gute Jahresauftakt der Varta-Aktie ist damit schon wieder Geschichte.

SAP sorgt hingegen für etwas Entspanntheit unter den Anlegern. Die Walldorfer haben etwas überraschend bereits Donnerstag nach Börsenschluss vorläufige Zahlen präsentiert. Demnach ist das Geschäftsjahr 2020 nicht so schlimm gelaufen, wie befürchtet. Trotzdem kann sich die Aktie bis Mittag nicht im Plus halten. Zu schlecht ist die allgemeine Marktstimmung.

Zudem stehen die Aktien von Baumot und SNP stark unter Druck.

