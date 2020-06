onvista-Top-News: Aktienmärkte zeigen Schwäche, Tesla jetzt vierstellig und jede Menge los in der Wasserstoffbranche

In der zurückliegenden Woche hat vor allem die düstere Konjunkturprognose der US-Notenbank FED die Anleger verunsichert. Am Donnerstag sind daraufhin die Märkte in einer etwas verzögerten Reaktion tief in Deckung gegangen, der Dax musste fast 1000 Punkte abgeben und kämpft seitdem wieder mit der Marke von 12.000 Punkten.

Zudem gab es weitere Verwerfungen bei VW – Herbert Diess musste den Posten als VW-Markenchef abgeben und fungiert jetzt nur noch als Konzernvorstand. Im Bereich Wasserstoff hat sich auch einiges getan: Die Bundesregierung hat ein weitreichendes Konjunkturpaket verbaschiedet, Thyssenkrupp und RWE haben eine Kooperation bekannt gegeben und auch bei den bekannten Wasserstoff-Werten geht es weiter hoch her.

Drei Fragen an Bernecker: Wie ist das Chaos bei VW zu bewerten, Nikola Motors als Anti-Tesla und ist die Inflation vielleicht schon längst da?

Die wichtigsten US-News:

Kreise: US-Software-Firma Palantir plant wohl Börsengang

Tesla: Aktie knackt Marke von 1.000 Dollar - Musk-Konzern wieder wertvoller als BMW, Daimler und VW zusammen

Apple: Der Irrsinn scheint keine Grenzen mehr zu kennen! - US-Technologie-Konzern ist an der Börse mehr wert als alle 30 Dax-Titel zusammen!

Auch an den US-Börsen muss der Rally Tribut gezollt werden - Nikola Motors dreht ins Minus

Apple, Microsoft, Amazon und Co: Der Kursanstieg der US-Giganten scheint trotz der Krise unaufhaltsam zu sein

Boeing: Auch beim kriselnden Flugzeugbauer setzt die Erholung ein - Goldman-Sachs-Kaufempfehlung sorgt für Rückenwind

Astrazeneca wirft ein Auge auf Gilead - bahnt sich die größte Fusion in der Geschichte der Pharma-Branche an?

Die wichtigsten europäischen News:

Wasserstoff: Nächste große Ankündigung - Thyssenkrupp und RWE planen gemeinsamen Einsatz von Wasserstoff in der Stahlproduktion

PowerCell: Zusammenarbeit mit ABB angekündigt - Jetzt wird auch der stationäre Wasserstoffversorgungsmarkt angegriffen

Hornbach: Satter Umsatz- und Gewinnsprung aufgrund der Corona-Krise - Aktie klettert deutlich

Lufthansa: UBS-Abstufung und verlängerte Reisewarnung lasten schwer auf der Aktie

Commerzbank: Großaktionär Cerberus äußert massive Kritik und fordert zwei Sitze im Aufsichtsrat - Die Anleger heißen das gut

Volkswagen: Internes Chaos zieht Konsequenzen nach sich - Diess muss Führung der Kernmarke abgeben - Anleger quittieren es mit Verkäufen

Thyssenkrupp: Aufzugssparte verkauft, um neue Wasserstoff-Perle im Konzern entstehen zu lassen?

Deutsche Euroshop: Mit einem blauen Auge durch die Krise oder drohen langfristige Schäden? Das sagen die Analysten

Roche: Vorstandsvorsitzender sieht die Talsohle für den Pharmakonzern durchschritten!

Makro-News:

„Spiegel“ – Versicherer schlagen milliardenschweren Pandemie-Fonds vor

Finanzmärkte: Steigende Kreditnachfrage - Bei Investoren kehrt das Interesse an Gewinnen auf Pump zurück

Handelsstreit: Geht Trump langsam aber sicher wieder auf Konfrontation? - „Mit China zurechtzukommen, wäre eine gute Sache, aber ich weiß nicht, ob das klappen wird“

Konjunkturpaket: Bundeskabinett nimmt als erstes die Wasserstoff-Strategie in Angriff

Handelsstreit: Frostiger Waffenstillstand - Der Konflikt zwischen den USA und China entwickelt sich immer mehr zu einer Art Kaltem Krieg

Eine Auswahl unserer Kolumnisten:

Größter Short Squeeze aller Zeiten?

Euro: Europäische Gemeinschaftswährung im Aufwind

Kutzers Zwischenruf: Misstrauen der Anleger bleibt - Wird aus dem „V“ ein „W“?

Die 8 am schnellsten wachsenden Unternehmen an deutschen Börsen

Amazon hebt ab – Kursziel wurde von 2.600 auf 3.000 USD angehoben

