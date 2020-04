In der zurückliegenden Woche haben erneut düstere Wirtschaftsdaten das Bild der Börsenlandschaft geprägt – und dennoch setzen die Märkte ihre Erholung bisher fort. Die US-Banken haben derweil die Berichtssaison eingeleitet und wie erwartet Rückstellungen in Milliardenhöhe für erwartete Kreditausfälle angegeben. Wirklich im Interesse der Anleger ist jedoch weiterhin das Virus selbst und eine Suche nach wirkungsvollen Medikamenten. Aufmerksamkeit hat in dieser Hinsicht zum Ende der Woche Gilead erregt. Der Konzern hat das Ebola-Medikament Remdesivir getestet und eine hohe Wirksamkeit gegen Corona festgestellt. Einen Schreckmoment gab es dann noch am Dienstag, als der Xetra-Handel für mehrere Stunden ausgefallen ist.

Drei Fragen an Bernecker: Ihre Meinung zu den Rückstellungen der US-Banken, was von der Deutschen Bank zu erwarten ist und hat Tesla nun wegen Corona die Nase im E-Wettrennen vorn?

Die wichtigsten US-News:

Werbung Knock-Outs zur Tesla Aktie Kurserwartung Tesla-Aktie wird steigen Tesla-Aktie wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

Wall Street: US-Indizes strecken sich weiter in die Höhe - Gilead und Boeing im Fokus - Goldman-Sachs-Analysten halten Rally für zu rapide

Gilead Siences: Euphorie um Medikament Remdesivir - Wirkungsvoll gegen Corona? Aktie springt zweistellig nach oben

Uber: Corona-Krise lastet schwer auf dem Fahrdienstvermittler - Anleger verlieren dennoch nicht die Hoffnung

FAANG-Aktien: Netflix auf Rekordhoch, Amazon stark - Der Rest hinkt hinterher

Jeff Bezos: Von Coronakrise keine Spur! - Vermögen des Amazon-Chefs steigt seit Jahresbeginn um 24 Milliarden Dollar

Wells Fargo: Milliardenpuffer für faule Kredite lässt Gewinne schmelzen

Tesla: Corona-Krise abgeschüttelt? Aktie kaum zu bremsen - Credit Suisse stuft hoch und nennt neues Kursziel

JPMorgan: US-Bank vermeldet herben Gewinneinbruch - hohe Rückstellungen für gefährdete Kredite - Zahlen werden freundlich aufgenommen

Apple und Google: Techgiganten kooperieren im Kampf gegen das Coronavirus

Softbank: „Vision“-Fonds setzt über 15 Milliarden Euro in den Sand

Die wichtigsten europäischen News:

Drägerwerk will Jahresprognose anheben - Die Anleger lässt das kalt - Die gesamte Krisen-Performance ist dennoch beachtlich

Covestro: Prognose wird aufgegeben und Sparprogramm aufgelegt

Deutsche Bank: US-Institute präsentieren herbe Gewinneinbrüche - Wie sieht es bei den Frankfurtern aus?

BMW, Daimler und VW: Die gute alte Abwrackprämie ist wieder zurück im Spiel!

Makro-News:

Coronavirus Update: Das Virus wird bleiben - Normalität vorerst nicht in Sicht

Von Inflation bisher keine Spur - Ölpreisschock sorgt für deutlichen Rückgang des Preisanstiegs

Wirtschaftsdaten: 5,2 Millionen neue Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA

Coronavirus Update: „Zerbrechlicher Zwischenerfolg“ - Eine Lockerung der Auflagen enthält erhebliche Risiken

Coronavirus: Viele Pharmaunternehmen forschen weltweit nach einem Impfstoff - Wird es Zeit die Kräfte zu bündeln?

Marktbeobachter erwarten Welle wirtschaftlicher Hiobsbotschaften - Und laut diesem Analysten stellt der Markt die falsche Frage

Aktienmärkte: Dax, Eurostoxx und US-Indizes holen weiter auf - Gold ebenfalls gefragt - Finanzexperte Mobius warnt jedoch: „Könnten doppelten Boden sehen“

IWF: Schwerste globale Rezession seit fast 100 Jahren voraus - Deutsche Wirtschaft soll um 7 Prozent schrumpfen

Corona-Krise: Die Welt im Dilemma - Weitere Vorsicht oder Rückkehr zum Normalbetrieb?

Gold: Neues Rekordhoch in Euro - Die Krisenwährung nimmt immer mehr an Fahrt auf

Eine Auswahl unserer Kolumnisten:

DAX: Gut gelaunt ins Wochenende

Kutzers Zwischenruf: Das aktuelle Kurs-Jo-Jo ist ein Warnsignal

Volkswagen Vz. und Deutsche Telekom – Das sind instabile Kursmuster!

Die onvista-Redaktion wünscht Ihnen ein schönes Wochenende!

Foto: onvista

– Anzeige –

Mit Wechselpilot jährlich bis zu 500 € Energiekosten sparen

Nie wieder zu viel für Strom & Gas zahlen! Der preisgekrönte Wechselservice findet für Sie jedes Jahr automatisch den besten Tarif und kümmert sich zuverlässig um Ihren Wechsel. Einmal anmelden, jedes Jahr sparen.

Hier geht es zum Angebot