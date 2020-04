Die verkürzte Woche war für die Aktienmärkte eine Phase der Erholung, die großen Indizes aus Europa, den USA und Asien konnten allesamt Gewinne verbuchen, auch wenn die Märkte weiter in sehr volatilen Fahrwässern segeln. Wirtschaftsinstitute sind weiter fleißig dabei, düstere Prognosen zu zeichnen. In der Kommenden Woche beginnt die Berichtssaison und weitere Wirtschaftsdaten werden veröffentlicht. Mal sehen, wie rau die See dann wieder an den Börsen sein wird.

Drei Fragen an Bernecker: Corona-Bonds ja oder nein, Chancen bei europäischen Chemiewerten und wie würden Sie mit Buffetts Cash-Reserven auf Einkaufstour gehen?

Die wichtigsten US-News:

Facebook: Wie stark belastet das Coronavirus den Tech-Giganten? Das sagen die Analysten

Zoom: Erst Krisen-Überflieger dann an den Datenschutz-Pranger gestellt - „Wenn wir es noch einmal vermasseln, ist es aus“

JPMorgan erwartet schwere Rezession und Gewinneinbruch - Aktienrückkauf gestoppt, Dividende soll aber nicht angefasst werden

Die wichtigsten europäischen News:

BionTech: Neue Details zur Zusammenarbeit mit Pfizer an Corona-Impfstoff - Aktienkurs zieht ordentlich an

UBS und Credit Suisse: Dividende wird auf Druck der Behörden zunächst halbiert

Symrise: Aktie setzt Erholung im Windschatten guter Zahlen der Konkurrenz fort - Givaudan trotzt der Corona-Krise

EU-Finanzminister einigen sich: 500-Milliarden-Rettungspaket in Corona-Krise für Italien & Co

Chemiebranche vor hartem Quartal - Baader Bank Analyst sieht dennoch Chancen - und spricht für diese vier Werte Kaufempfehlungen aus

Gewinnmitnahmen bei den Krisengewinnern - Nur Shop Apotheke lässt sich nicht bremsen

Die wichtigsten Makro-News:

Die Ruhe vor dem Sturm - Exporte im Februar noch leicht gestiegen - WTO rechnet mit Absturz von bis zu 32 Prozent für den Welthandel

Coronavirus Update: Altmaier warnt vor früher Selbstzufriedenheit , Laschet hält „flexiblen Einstieg“ für möglich - Ärzte ohne Grenzen befürchten Katastrophe in Afrika

Deutschland: Institute rechnen mit schwerer Rezession - Die dürfte laut der DZ Bank auch die Aktienmärkte weiter drücken

„Kosten werden alles übersteigen, was aus der Vergangenheit bekannt ist“ - Was Corona und die Finanzkrise 2008 unterscheidet

Auswahl unserer Kolumnisten:

Kutzers Zwischenruf: Ein Vorschlag zu Ostern - Vergleichen Sie „Kapitalanlagen“

DAX – Kurzfristig könnte da noch etwas gehen

Ein Alptraum: Einstieg in Staats- und Ausstieg aus Marktwirtschaft

Die onvista-Redaktion wünscht Ihnen ein schönes Wochenende!