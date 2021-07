Der geopolitische Wind wird rauer, denn China hat erneut deutliche Maßnahmen ergriffen, um die Zügel um heimische Unternehmen zu straffen. Offiziell geht es um Datenschutz und nationale Sicherheit, im Kern ist es jedoch vor allem ein Schachzug im Handelsstreit mit den USA, denn die Maßnahmen zielen auf chinesische Unternehmen, die an den US-Märkten gelistet sind. Für ein Exempel herhalten musste der frisch an die New Yorker Börse gekommene Fahrdienstvermittler Didi, dessen Aktie nach der Sperrung der App in China in den Keller gestürzt ist. Doch auch andere chinesische Werte wie Alibaba und Tencent sind unter Druck geraten.

Währenddessen setzt der Dax sein Auf und Ab weiter fort. Wie seit Wochen halten sich Corona-Sorgen und Konjunkturhoffnungen die Waage. Einen Blick Wert war zudem noch VW, dessen Auslieferungszahlen im ersten Halbjahr positiv überrascht haben und den Autobauer mit breiter Brust darstehen lassen.

Drei Fragen an Bernecker: Sind chinesische Aktien für europäische Anleger noch sinnvoll, könnte der Öl-Sektor eine Wette auf die Zukunft sein und ist S&T unterbewertet?

Dax: Leitindex setzt einmal mehr zum Erholungslauf an ++ Hugo Boss: Still und heimlich zum Liebling der Anleger ++ Deutsche Bank: Lob von RBC

Dax: Verluste nach Vortagsgewinnen - Schaukelbörse setzt sich fort ++ Fielmann: Halbjahreszahlen überzeugen nicht ++ Novem Group: Preisspanne für Börsengang bekannt

Dax schüttelt Vortagsverluste ab - Materialmangel in der Industrie macht Analysten Sorgen ++ Heidelbergcement: Kaufempfehlung treibt Aktie an ++ Knorr-Bremse: Morgan Stanley stuft ab

Dax unter Druck: Schwache Industriedaten und Ölpreise als Stimmungskiller ++ Nordex: Viele neue Aufträge schieben Aktie leicht an ++ HeidelbergCement: Aktie profitiert von positiver Studie

Dax: Leichte Verluste - wenig Impulse am Markt ++ Auto-Sektor: Daimler, VW und BMW im Minus ++ Fraport: Großes Übernahme-Angebot in der Branche sorgt für Bewegung

Volkswagen: Überraschend starke Auslieferungszahlen im ersten Halbjahr - Aktie zieht deutlich an

Ceconomy: Weitere Verzögerung bei der Komplettübernahme der Media-Saturn-Holding schüttelt Aktie durch

MTU: Kaufempfehlung und starke Airbus-Signale locken Anleger in die Aktie

Tesla: Model Y soll ab August in Europa ausgeliefert werden - die ersten Modelle kommen allerdings noch aus Shanghai

Porsche Holding SE: Aktie hängt mit Hebel am Kurs der VW-Stammaktie - und ist für viele unterbewertet - so sehen Analysten die Aktie derzeit

Biontech/Pfizer: „Dritte Impfung erforderlich“ - FDA noch skeptisch - Anleger hingegen nicht

Synlab: Prognose geht nach oben - Aktie bleibt interessant

Airbus: Neue Aufträge und mehr Auslieferungen

Bilfinger: Industriedienstleister schaut sich nach Übernahmezielen um - starkes Wachstum soll weitere Restrukturierung überflüssig machen

Fielmann: Deutliches Wachstum angestrebt - Baader Bank hält die Prognose für viel zu konservativ

Südzucker: Schwache Quartalszahlen beschleunigen Abverkauf - verändertes Konsumverhalten belastet die Geschäfte

Facebook: Aktie setzt Höhenflug fort - die Erfolgsstory gefällt allerdings nicht jedem - so bewerten Analysten das Unternehmen

Shop Apotheke: Kurs fängt sich nach starkem Abverkauf - Chartbild bleibt jedoch wenig vielversprechend

Knorr-Bremse: Hella-Übernahme vom Tisch - Aktie macht Freudensprung

Teamviewer: Schwaches 2. Quartal - Anleger schicken Aktie in den Keller

Heidelbergcement: UBS rät zum Kauf und zeigt sich besonders optimistisch - Analyst sieht fast 25 Prozent Aufwärtspotenzial

Biontech-Impfstoff: Weniger Impf-Wirksamkeit in Israel? - Experten vorsichtig

Ströer: Wirtschaft zieht sich aus der Corona-Krise - Außenwerbung wird wieder relevant - so bewerten Analysten die Aktie jetzt

SAP: BoA stuft doppelt hoch auf „Buy“ - kann der Quartalsbericht positiv überraschen?

Shell: Höhere Dividende und Aktienrückkäufe sollen Anleger anlocken - es funktioniert!

Nordex: Steter Tropfen höhlt den Stein - neuer Großauftrag zeigt Wirkung im Kurs

Amazon jubelt, Mircrosoft weint - Pentagon löst umstrittenen Cloud-Vertrag auf

Pimduoduo, Tencent, Baidu und viele weitere China-Aktien unter Druck - auch Cathie Wood dürfte sich eine Träne verdrücken

BASF: Warmer Geldregen durch Solenis-Verkauf - US-Spezialchemie-Konzern mit 5,25 Milliarden Dollar bewertet

S&T: Hoher Auftragseingang sorgt für Optimismus - Aktie kämpft jedoch noch mit charttechnischem Widerstand

Zalando: Kein Ende des Booms ins Sicht - Aufstieg in den Dax wird realistisch - so bewerten Analysten die Aktie jetzt

Flatexdegiro: Hauck & Aufhäuser wird skeptischer und streicht Kaufempfehlung - Aufwärtstrend bleibt jedoch intakt

Didi: Gestern bereits befürchtet, heute passiert es - Aktie rauscht vorbörslich in den Keller

Shop Apotheke: Umzug und angespannter Arbeitsmarkt sorgen für Wachstumsdelle - Aktie kämpft mit Chartunterstützung

Didi: Löschung der App aus chinesischen Stores zieht riesige Kreise - Uber und Didi zittern noch, Tencent, Softbank und Prosus leiden schon

Morrison: US-Investor Apollo treibt Bieter-Wettbewerb um britische Supermarktkette weiter an - wie viel Raum nach oben ist noch drin?

Lufthansa: Nachfrage nach Dienstreisen wächst - Aktie rückt wieder an 200-Tage-Trend heran - Langfristig drohen jedoch politische Belastungen

Encavis: Hohe Kosten und schlechte Witterung belasten das Geschäft, doch langfristig steht dem Wachstum nichts im Weg

Nach Uber-Rivale Didi: Weitere US-gelistete chinesische Online-Firmen im Visier der Regierung

Wienerberger: Gute Zahlen im Anflug

Nordex: Nächster Auftrag aus Polen - macht er die Kapitalerhöhung vergessen?

Blick in die Glaskugel: Wie kann die Zukunft von Corona aussehen?

Altmaier: Rekordförderung für E-Autos - Höhere Prämie wird verlängert

Dieselaffäre ohne Ende - was den Fall Daimler von VW unterscheidet

ZEW-Konjunkturerwartungen gefallen - Lage verbessert

Bitcoin: Der China-Mining-Bann ist langfristig ein Segen für die Mining-Industrie - auf den Preis hat es wenig bis gar keine Auswirkungen

Kutzers Zwischenruf: Lieber Schaukelbörsen als ein tiefes Sommerloch

Daniel Kahneman hat ein noch größeres Problem als Biases gefunden

Deutschland ist reich – Aber nur auf den ersten Blick

Diese US-Techaktie bricht mittelfristig aus – Gefällt mir

