onvista-Top-News: Coronavirus drängt die Märkte an den Klippenrand – FED senkt Leitzins, die Analysten werden pessimistischer

Das Unwetter, welches bereits seit letzter Woche über die Börsen hinweggefegt ist, konnte auch in dieser Woche nicht besänftigt werden, selbst der Anti-Regentanz der FED mit einer überraschenden, außerplanmäßigen Zinssenkung um 0,5 Prozent hat nicht für Ruhe gesorgt. Die Wirtschaft leidet weiter unter den Folgen des Coronavirus und die Märkte sind entsprechend in Sorge. In diesem Umfeld lässt sich zudem wieder deutlich erkennen, dass die lockere Geldpolitik der letzten 10 Jahre ihren Tribut fordert.

Die Stimuli seitens der Notenbanken zeigen kaum noch Effekte. Es wird wohl letzten Endes von fiskalischen Maßnahmen abhängen und da haben die verschiedenen Staaten bereits erste Schritte eingeleitet. Die nächsten Wochen dürften spannend werden, wenn zu sehen ist, was für Maßnahmen eingeleitet werden und ob sie auch den erhofften Erfolg bringen.

Hans A. Bernecker haben wir natürlich nach einer Einschätzung zur Notenbank-Intervention gefragt und zudem wollten wir zu zwei bestimmten Werten wissen, wie sie in der jetzigen Lage einzuschätzen sind:

Drei Fragen an Bernecker: Wie viele Impulse kann die FED noch setzen und sind diese zwei Coronavirus-Leidträger jetzt einen Blick wert?

Die wichtigsten Makro-News:

Coronavirus Update: Über 500 Corona-Infektionen in Deutschland - Maßnahmen ausreichend?

Ölpreise geben stark nach - Opec+ ringt um Förderkürzung - Russland sträubt sich

Märkte im Krisenmodus - „Die Nerven bei den Anlegern liegen blank“ - Aktien, Anleihen-Renditen, Öl - alles fällt - Gold spielt seine Stärke aus

FED: Nervös am Abzugsfinger - Wird der US-Leitzins dieses Jahr noch auf Null gesenkt?

Coronavirus Update: Italien schließt die Schulen landesweit - Zahl der Infektionen steigt weltweit auf über 93.000

Zinssenkung: Aktienmärkte bleiben unruhig - Hat die FED nur wichtige Munition verbrannt? Erneute Engpässe an den Repo-Märkten

Amerikanische Notenbank überrascht - Fed senkt den Leitzins - Dow dämmt Verluste deutlich ein - Dax gibt nochmal Gas

Coronavirus Update: Epidemie ist größte Gefahr für Weltwirtschaft seit der Finanzkrise 2008 - Und jetzt könnte China auch noch eine Heuschreckenplage drohen

OECD: Weltwirtschaftswachstum könnte durch Coronavirus halbiert werden - Dax dreht ins Minus - Experte rechnet mit global koordinierter Notenbank-Maßnahme

Die wichtigsten News zu den US-Märkten:

Tesla: Aktienkurs bleibt weiter ein wilder Ritt - Zweistelliges Kursplus im gestrigen US-Handel - So ist die aktuelle Einschätzung der Analysten

Twitter: Aktivistischer Hedgefonds Elliott steigt groß ein - Wird CEO Jack Dorsey jetzt abgesägt? Aktie klettert vorbörslich

Die wichtigsten News zu den europäischen Märkten:

Nel: Ähnlich wie bei PowerCell - Zahlen kommen nicht gut an und die Aktie rauscht ab

Commerzbank: Aktie fällt auf historischen Tiefststand - Schwacher Gesamtmarkt belastet den Bankensektor

Aroundtown: Ein Kandidat für die erste Börsenliga? TLG-Übernahme bereitet den Boden für den Aufstieg

Nel: Heute norwegische Allianz für „Grünen Wasserstoff“ geschmiedet - morgen kommen die Zahlen hinterher

Bayer: Kaufempfehlung der Deutschen Bank schiebt Kurs über 200-Tage-Linie - Aktie „schlichtweg unterbewertet“

Nikola Motor: Nel-Partner wagt über Fusion den Schritt aufs Börsenparkett!

VW, Daimler und BMW: Lieferketten sind intakt und die Elektrifizierung schreitet weiter kräftig voran

PowerCell, Nel und ITM Power: Die Achterbahnfahrt bei den Wasserstoff-Aktien geht weiter - Bester Einstiegszeitpunkt gesucht!

Lufthansa: Aktie ist der größte Coronavirus-Leidträger im Dax - Kurssturz um 26 Prozent in elf Tagen

Krypto-News:

Bitcoin: Pressemitteilung der Bafin präzisiert Kryptoverwahrgeschäfte und Klassifizierung von Kryptowährungen als Finanzinstrumente

