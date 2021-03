Die weiter steigenden Renditen an den US-Anleihemärkten halten die Sorgen in den Köpfen der Anleger. Vor allem der Tech-Sektor leidet unter einem anhaltenden Abverkauf, da diese auf Wachstum und weniger auf Rendite ausgerichteten Werte besonders unter den steigenden Zinsen von Anleihen leiden. Der Blick richtet sich also vermehrt auf die Notenbanken und ihre nächsten Schritte. Die FED hat sich bisher sehr zurückhaltend gezeigt, was einen weiteren Anstieg der Renditen verursacht hat. Die EZB wird ihre nächsten Schritte in der kommenden Woche bekannt geben

Auf Ebene der Einzelwerte hat vor allem der Mobilitätssektor auf sich aufmerksam gemacht. VW legt bei seiner Elektro-Offensive einen Zahn zu und kann damit Pluspunkte bei Anlegern wie Analysten sammeln. Zudem gibt es auch Berichte, dass das vielversprechende deutsche Lufttaxi-Startup Lilium Aviation mittels einer Fusion mit einer SPAC an die Börse kommen könnte.

Drei Fragen an Bernecker: Welche Gefahr geht jetzt von den Anleihemärkten aus, ist eine Fusion zwischen RTL und ProsiebenSat.1 unausweichlich und lohnt sich ein Blick auf die ETFs von ARK Invest um Finanz-Superstar Cathie Wood?

Die Woche im Schnelldurchlauf:

VW: Tochter Seat baut Batteriewerk in Spanien ++ Nordex: Operatives Ergebnis unter Vorjahreswert ++ Porsche glänzender Start ins neue Jahr

Lufthansa: 6,7 Milliarden Euro Rekordverlust ++ Merck: Ausblick enttäuscht ++ Vonovia: Corona? ++ Henkel: 2021 wieder Wachstum

Siemens Energy: Auf den Sprung in den Dax? ++ Shop Apotheke: Zahlen kommen nicht gut an ++ Steinhoff: Erneute Rückkehr in den SDax? ++ Dax mit neuem Rekordhoch

Hellofresh: Sprung in die Gewinnzone geglückt ++ Teamviewer: Übernahme im Bereich Augmented Reality ++ Morphosys: Überraschend gutes Geschäftsjahr

VW: Elektro-Bus ID.Buzz soll autonom fahren können ++ Johnson & Johnson: Grünes Licht für Impfstoff ++ Warren Buffett: „Wettet niemals gegen Amerika“

Unternehmensmeldungen:

Continental: Wandel zum Technologie- und Softwarekonzern - der neue Chef soll es richten - so bewerten Analysten die Aktie jetzt

RWE: Gleich zwei unterstützende Faktoren lassen die Aktie heute im schwachen Gesamtmarkt glänzen

VW: Autobauer schaltet bei Elektro-Offensive noch einen Gang höher - „Werden Volkswagen in den nächsten Jahren so stark verändern wie nie zuvor“

Scout24: Aktie stabil im schwachen Gesamtmarkt - RBC-Analyst sieht gute Einstiegsgelegenheit

Shop Apotheke: Abverkauf geht weiter - Aktie rauscht durch wichtige Chart-Unterstützungen

Deutschen Post: Corona-Jahr war ein Rekordjahr - jetzt müssen die Kapazitäten vergrößert werden - so viel Potenzial sehen Analysten noch für die Aktie

Lilium Aviation: Deutsches Flugtaxi-Startup könnte laut Kreisen über Fusion mit SPAC an die Börse gehen

Uniper: Überraschend starke Ergebnisse kommen gut an - Uneinigkeit mit Großaktionär Fortum über Dividendenpolitik

Global Fashion Group: Wandelanleihe im Wert von 375 Millionen Euro angekündigt - das kommt am Markt überhaupt nicht gut an

Henkel: Neues Jahr, alte Probleme? So bewerten Analysten die Aktie jetzt

Wacker Chemie: Steigende Polysilizium-Preise treiben die Aktie nach oben

Thyssenkrupp: Deutsche-Bank-Analyst befeuert Anleger-Interesse - Markt hat erst begonnen, Wasserstoff-Potenzial einzupreisen

Sixt: Aktie erobert 2018er Hoch - DZ-Bank-Analyst sieht geschäftlichen Aufschwung in den Startlöchern

Shop Apotheke: Sind die rosigen Zeiten erstmal vorbei? Online-Medikamentehändler kündigt langsameres Wachstum an - das kommt am Markt schlecht an

Delticom: Bankhaus Metzler sieht Verdopplungspotenzial - Aktie des Online-Reifenhändlers schießt nach oben

UBS-Analyst: Volkswagen ist die beste Story, um auf Elektroantriebe zu setzen - Neues VW-Kursziel und neue Bewertung für Conti

NanoRepro: Aktie verdoppelt sich in einer Woche noch einmal - über 2000 % in einem Jahr!

Vonovia: Corona war bisher kein großer Belastungsfaktor - die kommen aus anderer Richtung - so bewerten Analysten die Aktie jetzt

Danaher: Darum hat Top-Investor Chuck Akre die Aktie im Depot

Software AG: Barclays trübt die Stimmung mit Abstufung - Kurs knickt unter mehrere Chart-Unterstützungen hindurch

Index-Monitor: Porsche Holding, Nordex und Encavis auf dem Weg in den MDax - schafft Siemens Energy den Sprung in den Leitindex?

Cellcentric: Daimler und Volvo gründen gemeinsame Brennstoffzellen-Firma

Grenke: Gewinnmitnahmen nach Befreiungsschlag in der Vorwoche - 21-Tage-Trendlinie als Unterstützungszone

Hypoport: Enttäuschendes Zahlenwerk schüttelt Aktie ordentlich durch - Analysten haben gemischte Gefühle

Merck: Die Geschäfte laufen auf Hochtouren - nur die Spezialchemiesparte hinkt noch hinterher - so bewerten Analysten die Aktie jetzt

Encavis: Aktie arbeitet sich nach längerer Abwärtsbewegung wieder hoch - Analysehaus Hauck & Aufhäuser sieht gute mittelfristige Perspektive

Hornbach: Teilweise Baumarkt-Öffnungen sorgen auch an der Börse wieder für Interesse - Hornbach-Aktien schnuppern Frühlingsluft

Fernsehbranche: ProSiebenSat.1 und RTL mit Konsolidierungsfantasie - Großaktionär Bertelsmann sieht langfristig Übernahme-Chance

Makro-News:

Anleihemärkte: US-Bond-Markt sitzt laut Einschätzung eines ING-Analysten auf einem „Pulverfass“

US-Notenbank: Powell äußert sich zurückhaltend zum Geschehen an den Anleihemärkten - Renditen steigen weiter

Dekabank-Chefvolkswirt: „Anziehende Inflation stellt eine Zäsur dar“ - US-Wirtschaft könnte überhitzen

Buy the Dip: Neuer Investmentstar Cathie Wood hat Montag gleich bei vier Aktien zugegriffen!

Reflation und steigende Renditen deckeln den Aktienmarkt

Inflation als Schreckgespenst - Was spricht für, was spricht gegen steigende Inflation?

Bitcoin: Milliardär Mark Cuban VS Goldbug Peter Schiff - „Gold ist tot, komm darüber hinweg“

Bitcoin: Citi sieht Potenzial als „primäre Währung für internationalen Handel“ und ARK-CEO Cathie Wood nennt die Kryptowährung als Alternative für den Anleihemarkt

Eine Auswahl unserer Kolumnisten:

Kutzers Zwischenruf: Konjunktur- und Kursaufschwung - trotz und wegen Corona

Weisheiten eines unbekannten Investors, der wie Warren Buffett anders ist als 99 % aller Investoren

Öffnungen im Börsen-Fokus

Ein Plädoyer für MMT

Zum Schluss gibt es noch was auf die Ohren:

Die onvista-Redaktion wünscht Ihnen ein schönes Wochenende!

