Omikron, Inflation, Evergrande, Notenbank-Geldpolitik – die Sorgen an den Märkten bleiben dieselben und die Märkte schreiten weiter auf einem volatilen Pfad. Anleger können derzeit nur abwarten und sehen, wie sich die Lage entwickelt. Die weiter steigende Inflation lässt ein baldiges Anziehen der Zügel durch die US-Notenbank FED wesentlich wahrscheinlicher werden.

Auf Ebene der Einzelwerte hat Intel mit dem geplanten Börsengang seiner Tochter Mobileye für Aufmerksamkeit gesorgt, die Global Fashion Group ist nach einer gesenkten Ergebnisprognose in den Keller gestürzt, Evergrende rückt aufgrund von Zahlungsschwierigkeiten wieder in den Fokus der Anleger und Bitcoin kämpft nach dem herben Abverkauf am letzten Wochenende um sein bullisches Momentum.

Drei Fragen an Bernecker: Wie bewerten Sie Rivian, ist Mobileye einen Blick wert und könnte Trumps Medien-Firma an der Börse durchstarten?

Bayer mit Glyphosat-Erfolg, Morphosys stemmt sich gegen den Trend und keinen Schrecken bei Daimler bekommen - die größten Bewegungen vor Börsenstart

Deutsche Bank, Auto1, Varta und Vulcan Energy - die größten Bewegungen vor Börsenstart

Infineon, Siemens Healthineers & Valneva rauf und Biontech runter - die größten Bewegungen vor Börsenstart

Volkswagen, Deutsche Bank, Lanxess, Lufthansa - die größten Bewegungen vor Börsenstart

Evotec, Stratec, Puma und bei der Deutschen Bank zieht endlich der erste Analyst mit - die größten Bewegungen vor Börsenstart

Synbiotic: Deutliche Erholung nach Kurseinbruch - Analysten sehen noch Spielraum

Daimler Truck: Erfolgreicher Börsenstart - Anleger freuen sich über Wertzuwachs im Portfolio

Carl Zeiss Meditec: Zahlen kommen nicht gut an - Berenberg-Analyst: Erwartungen waren nach starken Vorquartalen überzogen

Global Fashion Group: Aktie nach Prognosesenkung im freien Fall - Baader Bank sieht jetzt gute Einstiegschance

Meta ermöglicht nun Krypto-Zahlungen via WhatsApp

Analyse: VW-Machtkampf ist beendet - Diess bleibt im Amt, aber wie groß ist seine Macht noch und was bedeutet das für die Aktie?

Bayer: Wegweisende Entscheidung im Fall Glyphosat steht an - Schlussstrich oder jahrelange Entschädigungsklagen?

Evergrande: Chinesische Regierung bleibt unnachgiebig - keine Rettung vorgesehen - Ratingagentur Fitch stuft ab

Formycon: Vielversprechende neue Daten zu Anti-Covid-Wirkstoff - Alsterresearch sieht deutliches Kurspotenzial

Amazon: Italien verurteilt Online-Giganten zu 1,1 Milliarden Euro Strafe wegen Missbrauch von Marktmacht

Northern Data: Hauck & Aufhäuser wagt sich wieder mit einer Bewertung vor - für eine Initialzündung reicht es aber noch nicht

Biontech: Booster ist für umfassenden Schutz gegen Omikron-Variante notwendig

Givaudan: UBS lobt Duftstoffhersteller zwar als „Klassenbesten“, sieht bei anderen Branchen-Werten jedoch mehr Aufholpotenzial

Hornbach Holding: Aktie erobert nächstes Rekordhoch - 50 Prozent Plus seit Jahresbeginn - Papiere der Baumarktkette haben Nachholpotenzial

Evergrande: Sorgen vor Flächenbrand im Immobiliensektor weiten sich aus - weitere Unternehmen kommen in die Bredouille

Ceconomy: „Schwäche, Risiken und Unsicherheit“ - Baader Bank verscheucht Anleger mit skeptischer Studie

Infineon: Doppelte Abstufung macht der Aktie zu schaffen - JPMorgan und Morgan Stanley sind nicht mehr so optimistisch

HelloFresh: Ausblick setzt Aktie unter Druck - Analysten hatten mehr erwartet

Merck: Dax-Konzern vertieft Partnerschaft mit Palantir für Datenanalyse in der Halbleiterbranche - Chipengpässe und Lieferkettenprobleme sollen so schneller gelöst werden

VW: Und Schwups sieht das Bild schon wieder besser aus - möglicher Börsengang von Porsche treibt VW-Aktie wieder an

Mobileye: Intel gibt Börsencomeback offiziell bekannt und erfreut die Anleger - dabei kommt das Beste ja erst noch

Delivery Hero: Deutliche Erholung nach herben Abverkäufen - noch ist die Aktie jedoch nicht über den Berg

Trump Media & Technology Group: Medien-Unternehmen des Ex-Präsidenten soll mittels SPAC an die Börse - SEC-Untersuchung wegen möglichen Verstößen

Stemmer Imaging: Warburg Research stuft hoch und weckt damit Interesse bei den Anlegern - Aktie steigt zweistellig

Chemie-Sektor: BASF, Covestro und Lanxess von Analystenstimmen getrieben - JPMorgan sieht attraktive Einstiegsmöglichkeiten

Evergrande: Immobilienkonzern lässt erste Nachfrist bei Zinszahlungen verstreichen - Pleite rückt wieder näher

Lucid: SEC verlangt Dokumente - Untersuchung zur SPAC-Fusion? Anleger werfen Aktie über Bord

Rivian: Viele Analysten nehmen die Bewertung des EV-Start-Ups auf - von 94 bis 170 Dollar ist alles möglich

Deutsche Bank: Alle guten Dinge sind 3 - Frankfurter erhalten drittes „Buy“-Rating - JPMorgan rät ebenfalls zum Kauf der Aktie

Alphabet: Bis auf die Cloud-Sparte läuft der Laden rund - eine Rieseninvestition soll das ändern - so bewerten Analysten die Aktie jetzt

Nvidia: DZ Bank sieht Anlagestory unangetastet - auch wenn der ARM-Deal scheitern sollte

Merck KGaA: BNP Paribas sieht Aktie als unterbewertet - Analyst nennt weitere „Top Picks“ der Pharma-Branche

Delivery Hero: Chartbild lässt nichts Gutes hoffen - EU-Lohn-Pläne und gescheiterte Übernahme trüben die Stimmung

Evergrande: Chinesischer Immobilien-Konzern wieder in höchsten Nöten - Regierung setzt Arbeitsgruppe ein

Bitcoin: Kurs hadert mit 50.000-Dollar-Marke - Markt bleibt in Händen der kurzfristigen Trader

Inflation: Höchster Stand seit 30 Jahren - wie lange noch nimmt der Markt Christine Lagarde das Wort „temporär“ ab?

Studie: IPO-Markt in Deutschland erholt sich - 15 Börsengänge für 2022 erwartet - mögliche Kandidaten

Lithium-Ionen-Batterie-Recycling: Eine alternative Investment-Idee im Elektromobilitätssegment?

Bitcoin: Kurs im Limbus zwischen Bären- und Bullenmarkt - 3 mögliche Szenarien für die kommenden Monate

Draconolz?

Kutzers Zwischenruf: Gold oder Aktien? Gold und Aktien!

Kühlen (Anleger-)Kopf bewahren, auch wenn es emotional schwerfällt

Zinsangst, Corona und China waren zuviel für die Plattform-Aktien

