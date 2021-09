In dieser Woche hat der Markt gebannt auf die Notenbanken geblickt. Die letztendliche Entscheidung der EZB, nur sehr moderat auf die Bremse zu treten, hat zwar ein wenig die Sorgen der Anleger zerstreut, jedoch bleiben die großen Indizes weiter in der Schwebe.

Tumulte gab es am Krypto-Markt, denn die älteste Kryptowährung Bitcoin hat den Sektor mit einem zwischenzeitlichen Crash um fast 20 Prozent früh in der Woche ordentlich aufgewirbelt. Fundamentale Gründe dafür hat es nicht wirklich gegeben, Marktbeobachter erklären die Bewegung mit der enormen Menge an gehebelten Positionen an den Derivate-Handelsplätzen.

Drei Fragen an Bernecker: Ihre Einschätzung zum Dax-Umbau, wurde SMA Solar genug abgestraft und wie hoch ist das Potenzial von SFC Energy?

Die Woche im Schnelldurchlauf:

Dax: EZB-Beruhigung hält weiter an - Leitindex ohne große Nachrichten im Plus - Telekom schwächster Wert

Nordex: Zwölf neue Aufträge in Deutschland ++ Siemens Energy: Aktie Schlusslicht im Dax - JPMorgan streicht Empfehlung ++ Vantage Towers: Papiere charttechnisch unter Druck

Dax: Leitindex fällt leicht zurück - Konjunkturdaten aus China machen etwas Hoffnung ++ Dermapharm: Gewinn im ersten Halbjahr fast verdoppelt ++ Mutares: Rekordhoch dank angehobener Prognose

Dax: Leitindex startet solide in die neue Woche - 50-Tage-Trend hält ++ Synlab: Rekordhoch nach Kurszielanhebung ++ Bitcoin: Gesetz in El Salvador tritt in Kraft - ab Dienstag gesetzliches Zahlungsmittel

Unternehmensmeldungen:

Norma Group: HSBC spricht sich mit Hochstufung für die Aktie aus - „Diesjährige Ziele sind vollständig erreichbar“

Auto1: Das Unternehmen hat weiter einen schweren Stand an der Börse - Aktie unterbietet letztes Rekordtief

S&T: Hauck & Aufhäuser skizziert möglichen Kurstreiber - Kursziel bietet noch deutlich Spielraum nach oben

FMC: Aktie gerät nach Doppelschlag deutlich unter Druck - Barclays und JPMorgan stufen ab

Bayer mit kurzfristigem Verkaufssignal

Steinhoff: Gläubiger-Versammlung erneut verschoben - Aktie bekommt nächste zweistellige Klatsche

Hypoport: Wie lange kann die jahrelange Börsen-Rally noch gehen? So bewerten Analysten die Aktie jetzt

Eckert & Ziegler: Rekordjagd geht weiter - Aktie steht kurz vor einer Verdreifachung in diesem Jahr - Zeit für den Absprung?

SFC Energy: Die guten Nachrichten gehen weiter - Aktie stemmt sich gegen schwaches Marktumfeld

Merck: Spezialchemiekonzern steigt beim französischen Biotech-Wert Diaccurate ein - Entwicklung von Krebsmedikament wird ausgelagert

Sanofi: Weitere teure Übernahme - Pharmakonzern legt 1,9 Milliarden Dollar für US-Biotech-Wert Kadmon auf den Tisch

Tesla: Der Absatz der in China hergestellten Fahrzeuge steigt - Lokale Verkäufe ziehen ebenfalls an

Apple: Rückschlag für Autoprojekt - Ford wirbt Führungskraft ab

Apple: Einladung für den 14. September ist draußen - Feuer frei für neue Spekulationen

Continental: Vitesco startet nächste Woche an der Börse - für 5 Conti-Aktien gibt es ein Vitesco-Papier

Match Group: Bald wird im S&P 500 getindert - Aktie mit Börsenstart ein Match

Zooplus: Bieterwettbewerb geht in die nächste Runde - laut Kreisen wirft auch KKR den Hut in den Ring

Synlab: Corona-Pandemie macht Labordienstleister zum SDax-Neuling - so bewerten Analysten die Aktie jetzt

SFC Energy: Absichtserklärung über Kooperation in Indien sorgt für Kurs-Euphorie - Aller guten Dinge sind drei?

Ströer: Warburg hält geringe Gewinnerwartungen für zu pessimistisch - Kauf-Votum treibt die Aktie an

IPO: Bertelsmann plant Börsengang für Dienstleistungsgeschäft Majorel

Telekom: Verkauf der Tochter T-Mobile Netherlands dürfte mehr Geld einbringen - Softbank wird zweitgrößter Aktionär der Telekom

Munich Re: Die Natur schlägt zurück - Versicherer muss tief in die Tasche greifen - so bewerten Analysten die Aktie jetzt

SMA Solar: Prognose wird nach unten angepasst - Aktie rauscht in den Keller

K+S: Aktie klettert weiter - Marktexperten sehen Spekulation am Werk - Übernahme durch Bergbaukonzern BHP?

Tesla: EU-Bemühungen zur Batteriezellenproduktion könnte Tesla-Fabrik in Grünheide zugute kommen - 1,1 Milliarden Euro Fördermittel im Gespräch

Covestro: CEO-Steilemann zeichnet positives Geschäftsbild - „Wir können uns im Moment vor Aufträgen nicht retten.“

Daimler: Chef Källenius sieht Entspannung in der Chipkrise, aber noch kein Ende vor 2023

Dax-Umbau:

Dax: Airbus ist das Schwergewicht unter den 10 Neuzugängen - Leitindex immer noch zu klein?

MDax: 10 Abgänge, 5 Auf- und 5 Absteiger - Experten sehen weniger Bedeutung für den Index

SDax: Großes Stühlerücken - gleich 11 neue Mitglieder - Börsenneulinge Suse, Synlab und About You ziehen ein

Makro-News:

Börsen-Schreckgespenst Rot-Grün-Rot?

Bundestagswahl: Finanztransaktionssteuer wollen fast alle großen Parteien einführen! - Welche Partei hilft dem Kleinanleger und welche bittet ihn noch mehr zur Kasse?

EZB: Ökonomen-Stimmen zum Notenbank-Entscheid - Liefer- und Versorgungsengpässe könnten für fatale Lage sorgen

EZB-Entscheid: Notenbank reduziert Anleihekäufe „moderat“ - Corona-Notkaufprogramm soll weiterhin mindestens bis März 2022 laufen - Inflation bleibt ein Sorgenkind

Türkische Lira verliert deutlich - Notenbank nimmt Kerninflation ins Visier

Halbleiter-Krise: Unternehmensberatung PwC zeichnet düsteres Bild für Autobauer - so schnell werden sich die Engpässe nicht beheben lassen

Krypto-News:

Bitcoin: Kurs kämpft um den 200-Tage-Trend - Ukraine legalisiert und reguliert Bitcoin

Coinbase: Ärger mit der Börsenaufsicht SEC - geplantes Krypto-Kredit-Angebot wird verschoben

Bitcoin: Der stark gehebelte Krypto-Markt wurde durch den Crash erneut ordentlich ausgespült - auf diese Chart-Indikatoren kommt es jetzt an

Bitcoin: Kryptowährung crasht um fast 20 Prozent und überschattet historischen Tag in El Salvador - die Lage im Überblick

Eine Auswahl unserer Kolumnisten:

Kutzers Zwischenruf: Die Börse kennt keinen Kalender

Der Sozialismus steht vor der Tür und es gibt keinen Weg zurück

Die EZB bietet tausendfach alles unter einem Dach

Die onvista-Redaktion wünscht Ihnen ein schönes Wochenende!

Fotos: onvista / Imagentle / design.gertect / ImageFlow / Shutterstock.com