Die Quartalsberichtssaison läuft in vollen Zügen und es ist eine zunehmende Abkehr aus dem Tech-Sektor erkennbar, während Value-Titel mit hervorragenden Zahlen glänzen können. Die Unsicherheit aufgrund der steigenden Inflation bleibt weiter vorherrschend in den Köpfen vieler Anleger. Auf Unternehmensebene hat unter anderem Facebook mit der Umbenennung des Konzerns in „Meta“ für Aufmerksamkeit gesorgt, aber Werte wie VW, Robinhood und die Fresenius-Titel sind aufgefallen, wenn auch negativ. Im Krypto-Sektor zieht derweil die Volatilität wieder deutlich an, mit Rekordhochs bei Bitcoin und Ethereum und extremen Preisanstiegen bei den Meme-Coins Shiba Inu und Dogecoin.

Drei Fragen an Bernecker: Holt in dieser Berichtssaison die Realität die Aktienmärkte langsam ein, ist Covestro wirklich ein Übernahmeziel und wie sind die Chancen bei Siltronic?

Die Woche im Schnelldurchlauf:

Dax: Märkte tauchen wieder ab - Apple und Amazon drücken auf die Stimmung ++ Heidelbergcement: Prognoseerhöhung der Konkurrenz treibt an ++ Salzgitter: Ergebnissprung kann begeistern

Dax: Anleger bleiben vorerst in Deckung - Inflationssorgen verschwinden nicht ++ Nemetschek: Gewinnmitnahmen ++ Beiersdorf: Q3 etwas schwächer als erwartet

Dax: Leitindex tritt auf die Bremse ++ K+S: Kepler Cheuvreux hält Kursverdopplung für möglich ++ Covestro: Goldman Sachs sieht Unternehmen als Übernahmekandidat

Dax: Optimismus in der Quartalsberichtssaison hebt die Stimmung ++ Pfeiffer Vacuum: Aktie nach gehobener Prognose auf Rekordhoch ++ Kion: Auftragseingang begeistert Anleger

Dax: Ruhiger start in die Woche - Berichtssaison im Fokus ++ MTU: Stifel empfiehlt zum Kauf ++ Adva: Kursrutsch geht weiter

Unternehmensmeldungen:

Facebook: Neuer Name „Meta“ ruft geteiltes Echo hervor - die Anleger honorieren es, US-Abgeordnete Cortez vergleicht es mit Krebs und eine unbekannte Aktie freut sich

Fresenius und FMC: Nach erfolgsverwöhnten Jahren im tiefen Corona-Loch - wann ist Besserung in Sicht? Das sagen die Analysten

Qiagen: Aktie auf neuem 20-Jahreshoch - Übernahmegerüchte lassen Anleger hellhörig werden

MTU: Geringere Umsatzprognose gegen höhere operative Marge - Aktie liegt im Plus

Daimler: Chipmangel erstaunlich gut weggesteckt - Umsatz stabil gehalten und Gewinn gesteigert

Apple: Umsatzsteigerung von 29 Prozent ist zu wenig - Aktie gibt deutlich nach - direkt nachkaufen?

Amazon: Gewinn fast halbiert - 4.Quartal wird auch kein Zuckerschlecken - Aktie nach den Zahlen unter Druck

Facebook: Mark Zuckerberg präsentiert neuen Konzern-Namen - Aktie deutlich im Plus

BYD: Nach Rekordhoch nun Enttäuschung - Q3-Zahlen liefern deutlichen Ergebnisrückgang - Aktie fällt zweistellig

Vonovia: Immobilienkonzern im Übernahmemodus - kräftiges Wachstum hält an - so bewerten Analysten die Aktie

Bierbrauerei AB-Inbev: Überraschend starke Quartalszahlen - Aktie springt deutlich nach oben

LPKF Laser: Lieferkettenprobleme werden auch in Q4 auf die Zahlen drücken - die Anleger hatten das jedoch bereits eingepreist

Wacker Chemie: Es läuft einfach rund - Zahlen lesen sich sehr gut - Aktie stemmt sich gegen den schwachen Markt-Trend

VW: Chipmangel bremst die Wolfsburger aus - Aktie ziert das Dax-Ende

Shell: An den Rohstoffmärkten verzockt - Ölkonzern schreibt überraschend rote Zahlen

Covestro: Goldman Sachs bewertet Kunststoffkonzern als attraktives Übernahmeziel - Kursziel angehoben

United Internet: Tochter Ionos soll laut Medienberichten um Ostern 2022 herum an die Börse gehen - Anleger zeigen sich begeistert

Hypoport: Überraschend starkes Wachstum in Q3 - Bankhaus Metzler warnt jedoch vor zu viel Euphorie

Visa: Es wird wieder deutlich mehr mit Kreditkarte gezahlt - Online-Boom und stärkerer Tourismusverkehr helfen dem Geschäft des US-Finanzriesen auf die Sprünge

Bilfinger: Aktie im Plus, doch das Jahreshoch bleibt bisher eine unüberwindbare Hürde - UBS-Experte macht Hoffnung aufs nächste Jahr

BASF: Chemieriese macht es schon wieder - Prognose wird nach guten Zahlen erneut erhöht

Puma: Prognoseerhöhung statt Probleme in der Lieferkette - angespannte Situation trifft auf hohe Nachfrage

Deutsche Bank: 5. Quartal in Folge schwarze Zahlen - Aktie vorbörslich nicht stark gesucht

Robinhood: Kryptogeschäft und Aktie brechen ein - Anleger sind nicht erfreut

Microsoft: Zahlen über den Erwartungen und schnellstes Wachstum seit 2018 - Anleger sind entzückt

Alphabet: Zahlen nur Teilweise über den Erwartungen - Anleger sind sich noch nicht schlüssig, wie sie damit umgehen soll

GE: Umsatz leicht unter den Erwartungen, bereinigter Gewinn drüber - Aktie legt zu

K+S: Operatives Geschäft läuft besser als erwartet - aber es gibt es Haar in der Suppe

Infineon: Rally setzt sich fort - Aktie auf 20-Jahreshoch - Chartanalyst sieht weiteren Spielraum

Auto1: Aktie steigt über 50-Tage-Trend - Deutsche-Bank-Analystin sieht Bewertung ungerechtfertigt niedrig

Siltronic: Waferhersteller erhöht Prognose - ungebremste Chipnachfrage sorgt für Optimismus

Fresenius-Werte: Deutsche-Bank-Analyst äußert sich skeptisch zum Medizinkonzern und dessen Dialyse-Tochter - Anleger wenden sich ab

Zalando: Trotz Rückkehr zur „Normalität“ ist der Trend zum Online-Shopping nicht mehr umkehrbar - doch die Fallhöhe des Modehändlers ist groß geworden

Facebook: Zuckerberg will junge Nutzer wieder in den Fokus rücken, neue Infos zum „Metaverse“ und noch kein neuer Konzernname

Eyemaxx: Deutsches Immobilienunternehmen kann Zinsen für Unternehmensanleihe nicht zahlen - Aktie im Crash-Modus

IPO: Volvo Cars tritt vor Börsengang auf die Euphorie-Bremse - Autobauer rechnet mit deutlich weniger Einnahmen

Tesla: US-Autovermieter Hertz will 100.000 Elektroautos bei den Kaliforniern bestellen - Aktie vorbörslich deutlich im Plus

Symrise: Die Geschäfte laufen wieder - nächstes Jahr eine Menge Spielraum für die Wachstumsziele? Das sagen die Analysten

Paypal: Erleichterung bei den Anlegern - doch keine Pinterest-Übernahmepläne

Zooplus: Nochmal 10 Euro oben drauf - damit ist dann aber endgültig Schluss

Makro-News:

Inflation zieht weiter an! - Ist das Problem nur temporär oder wird es unterschätzt und will die EZB überhaupt dagegen ankämpfen?

USA: Der Druck war zu Hoch - Biden streicht Investitionspaket für Soziales und Klimaschutz drastisch zusammen

Inflation: Setzen die Verbraucherpreise die EZB unter Druck? - Oktoberdaten am Nachmittag erwartet

EZB: Wie geht die Notenbank mit dem Inflationsdruck um und wie sieht die Zukunft des Krisenprogramms Pepp aus?

China: Fast jeden Tag kommt ein weiterer Dollar-Milliardär hinzu - China hat fünfmal mehr Milliardäre als vor 10 Jahren

S&P 500: Bank of America spielt den Partycrasher - Experten sehen „größeres Abwärtsrisiko“ für den Index

Powell: Drosselung der Anleihekäufe soll Mitte 2022 abgeschlossen sein - „Wir sind auf dem besten Weg, mit Reduzierung zu beginnen

Krypto-News:

Krypto-Markt: Bitcoin wieder über 60.000 Dollar, Ethereum erobert Allzeithoch und der „Meme-Coin“-Wahnsinn bricht wieder aus

Bitcoin: Markt-Turbulenzen und Leverage-Exzesse - Kurs wieder unter 60.000 Dollar - Tesla will in Zukunft wieder Krypto-Zahlungen möglich machen

Krypto-Sektor: Bitcoin festigt sich über 60.000 Dollar - Mastercard öffnet die Tore zum Krypto-Universum

Eine Auswahl unserer Kolumnisten:

Die Schuldenbremse gehört auf den Müll!

Kutzers Zwischenruf: Plus 4,5 Prozent - Inflation wirklich nur vorübergehend?

Für den deutschen Wirtschaftsstandort existenziell: Sichere Energieversorgung zu vernünftigen Preisen

Kutzers Zwischenruf: Das Zinsdesaster fördert die Aktienkultur in Deutschland

Brentöl im Big Picture – Wichtiger Punkt erreicht

Apple schockt die Online-Werber, PayPal erfreut die Pinterest-Aktionäre und das China-Comeback verfestigt sich

Bitcoin ETF: Trojanisches Pferd oder Kurs-Booster?

