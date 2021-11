Es herrscht endlich Klarheit: Die US-Notenbank hat das Tapering beschlossen – zu den am Markt erwarteten Bedingungen. Entsprechend gelassen haben die Anleger auf die Entscheidung der Fed reagiert und im Verlaufe der Woche haben die Märkte stetig neue Rekorde verzeichnen können.

Während unter den Einzelwerten ebenfalls diverse Rekordjäger am Start sind, gab es auch einige negative Ausreißer. So befinden sich Biontech und Moderna im freien Fall, da langsam die Sorge aufkommt, dass bald keine Impfstoffe mehr benötigt werden – Forschungserfolge von Pfizer an einem wirksamen Corona-Medikament haben die Sorgen noch befeuert. Daneben sind noch Peloton, Activision Blizzard und Varta mit Kursabstürzen aufgefallen, während unter anderem Tesla die Rally fortgesetzt hat.

Drei Fragen an Bernecker: Ihre Einschätzung zur US-Notenbank, jetzt in den Windkraft-Sektor einsteigen und muss man Meta neu bewerten?

Die Woche im Schnelldurchlauf:

Dax: Nach Rekorden am Vortag halten die Märkte still ++ United Internet: Chef Dommermuth stockt ordentlich auf ++ Berichtssaison: Gea, Rheinmetall , Krones und Uniper öffnen die Bücher

Berichtssaison: Marktbeobachter warnen vor möglichen Gewinnmitnahmen - „Sell on good news“ ++ Lanxess: Hohe Kosten belasten ++ Alstria Office: Übernahmeangebot lässt Aktie fliegen

Dax: Märkte vor US-Notenbank-Entscheid in der Schwebe ++ Klöckner & Co: „Starkes Zahlenwerk“ - Aktie klettert ++ Secunet: Starkes Wachstum sorgt für Kurssprung

Dax: Starke Quartalsberichte treiben an - Analyst sieht noch Spielraum für Jahresendrally ++ Hellofresh: Mit Befreiungsschlag aus dem Abwärtstrend ++ Shop Apotheke: Nach Zahlen volatil

Unternehmensmeldungen:

Alphabet: Rekordrally geht weiter - Zwei Billionen Dollar Börsenwert in Reichweite

Wall Street: US-Indizes erobern weitere Rekorde - Biontech und Moderna im freien Fall, Reise-Sektor stark, Börsengang des deutschen Mainz Biomed verläuft fulminant

Bayer: Nächste Woche werden die Bücher geöffnet - das erwarten die Analysten

Pfizer: Corona-Medikament Paxlovid zeigt hohe Effektivität - Krankenhauseinweisungen um 89 Prozent reduziert - Aktie steigt zweistellig

Peloton: Schock für die Anleger - Umsatzprognose um eine Milliarde Dollar gesenkt - Aktie rauscht in den Keller

Varta: Hat Apple die Bestellungen gekürzt? - Umsatzprognose wird gekürzt und Aktie schon vor Börsenstart angeschlagen

Daimler: Weitere Belege für Abschalteinrichtungen für Abgasreinigung aufgedeckt - Aktie volatil

Nikola: Kein Umsatz, Verlust niedriger als erwartet und mögliche Einigung mit der SEC - Aktie gewinnt über 10 Prozent

Bilfinger: Trotz Kaufempfehlung der BoA - Aktie verlässt kurz vor Erreichen des Jahreshochs die Kraft - Charthürde bisher zu groß

Deutsche Post: Prognose nochmal erhöht - das kommt am Markt gut an - „Spürbar anziehender Welthandel“ als Treiber

Commerzbank: Welcome back in der Gewinnzone - Anleger gratulieren kräftig

Manz: Neuer Auftrag von BMW könnte Trendwende im Kurs bringen - Aktie kräftig im Plus

Deutsche Post: Wenn es läuft, dann läuft es - 4. Prognose-Erhöhung in diesem Jahr - Ebit soll jetzt über 7,7 Milliarden Euro liegen

VW: Neues Elektromodell „ID.5“ - Produktion soll zum Jahreswechsel starten

Activision Blizzard: Aktie stürzt nach Q3-Zahlen ab - zwei große Spieletitel verschoben

Windkraft-Werte: Vestas senkt Gewinnprognose und reißt damit den ganzen Sektor in den Keller - Nordex, Siemens Energy und Gamesa verlieren ebenfalls kräftig

Zalando: Quartalszahlen verjagen Anleger - „Neues Normal“ beginnt - Analysten sind jedoch zufrieden

Qiagen: Spekulationen um Fusion mit Biomerieux - Anleger schnappen sich die Aktie

Lufthansa: Umsatz fast verdoppelt - operativen Gewinn eingeflogen - Verlust soll 2021 halbiert werden - Aktie wieder über 6 Euro

BMW: Gewinn steigt um 42 Prozent - Münchener stecken Chipmangel gut weg

Teamviewer: Endgültige Zahlen sind da - Aktie vorbörslich gefragt

Avis Budget: Holla die Waldfee - Aktie fliegt kurzfristig zum Mond und pendelt sich bei einer Verdopplung ein

Tesla: Verwirrung um Hertz-Deal - Vertrag laut Musk nicht unterschrieben - Autovermieter sagt „Auslieferung habe bereits begonnen“

Pfizer: Pharmariese hebt dank Corona-Impfstoff Prognose erneut an - Biontech-Aktie steigt im Schlepptau auch gut an

BMW: Können höhere Margen den Chip-Mangel kompensieren? Analysten sind vor den Q3-Zahlen zuversichtlich

Tesla: Elon Musk spricht auf Twitter klare Worte zum Hertz-Deal - „Hat Null Effekt auf unsere Geschäfte“

Rivian: Tesla-Rivale will 8,4 Milliarden Dollar bei Börsengang erlösen - Elektro-Pick-Up und Amazon-Großauftrag in der Tasche

FMC: Q3-Zahlen sorgen nur kurz für Erleichterung - Aktie kommt nicht aus dem Tief heraus - JPMorgan äußert weitere Skepsis

Siemens Healthineers: Sorgen die Schnelltests für einen Umsatz und Gewinnsprung? - Schon 3 Mal die Prognose erhöht!

Gamestop: COO Jenna Owens schmeißt nach nur 7 Monaten wieder hin! - Hakt es beim operativen Geschäft?

Makro-News:

US-Arbeitsmarktdaten: Dax steigt auf neues Rekordhoch - US-Beschäftigung steigt deutlicher als erwartet - kritisches Signal für die FED-Geldpolitik

FED-Entscheid: US-Notenbank beginnt mit Ausstieg aus Wertpapierkäufen - 15 Milliarden Dollar weniger im November und Dezember

Krypto-Markt: Der „Squid-Game-Coin“ als mahnendes Beispiel für unerfahrene Investoren

Eine Auswahl unserer Kolumnisten:

Shiba Inu und Dogecoin: Wann die Memecoin-Blase platzt

Kutzers Zwischenruf: Die Fed ist nicht das Problem

Selbst unter der Ampel gilt: Wirtschaft ist nicht alles, aber ohne Wirtschaft ist alles andere nichts

Anschnallen zur Jahresendrally

