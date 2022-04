onvista-Top-News: Federal Reserve sorgt für Unruhe, Elon Musk gibt den aktivistischen Investor bei Twitter, Warren Buffett kauft ein

Während die Federal Reserve auf Makro-Ebene mit ungewöhnlich deutlichen Aussagen zur Inflationsbekämpfung die Märkte einmal mehr in Sorge versetzt hat, sorgt mal wieder Tesla und sein CEO Elon Musk für Bewegung. Nicht nur hat Musk die mögliche Produktion eines humanoiden Roboters noch im Jahr 2023 angekündigt, sondern auch ein großes Investment in Twitter bekannt gemacht und will nun aktiv an der Unternehmensgestaltung teilnehmen. Währenddessen mehren sich unter Analysten die Sorgen, dass die Zeiten für die Finanzmärkte schwer werden. Vor allem ein Analyst von Morgan Stanley hat eine pessimistische Prognose abgegeben.

Drei Fragen an Bernecker: Wie bewerten Sie Elon Musks Einstieg in Twitter, jetzt bei Lilium einsteigen und befinden wir uns in einer Bärenmarktrally?

Die Woche im Schnelldurchlauf:

Markt-Update: Dax kämpft um kleines Plus - SMA lauern auf Chartausbruch, Hauck & Aufhäuser signalisiert gewaltiges Kurspotenzial für Verbio

Markt-Update: Dax startet nächsten Erholungsversuch - Scout24 durch Übernahmegerüchte angetrieben, K+S von JPMorgan-Empfehlung beflügelt, Klöckner&Co profitieren weiter von starken Zahlen

Markt-Update: Dax weitet Verluste aus - Fraport erhält Hochstufung, Encavis plant Übernahme, LPKF rutschen auf Tief seit zwei Jahren

Markt-Update: Deutsche Börse steuert auf Rekordhoch zu - HSBC optimistisch - Delivery Hero und Hellofresh weiter erholt, MTU weiten Rückschlag aus

Markt-Update: Dax legt nach zögerlichem Start zu - Aareal Bank wird Übernahmeziel, Shop Apotheke mit starken Zahlen, Aixtron steigen an Charthürde

Markt-Update: Dax mit Verlusten - Grand City Properties bekommen Abstufung, Nordex leiden unter Cyber-Angriff

Unternehmensmeldungen:

CTS Eventim: Berenberg sieht Potenzial für das zweite Quartal und gibt Kaufvotum

Tesla: An Visionen und spektakulären Ankündigungen mangelt es beim Autobauer nie - humanoider Roboter „Optimus“ soll 2023 in Produktion gehen

K+S: JPMorgan stuft doppelt hoch und schraubt Kursziel deutlich nach oben - Analyst erwartet Ergebnisexplosion

Auktion: „Captain America“-Comic aus dem Jahr 1941 für 3,12 Millionen Dollar versteigert

Telekom: Post-Chef Appel übernimmt Vorsitz im Aufsichtsrat - Keine Sorge Aktie wird heute ex-Dividende gehandelt

Evotec: Nächster warmer Geldregen - Bristol-Myers Squibb zahlt 16 Millionen Dollar

Tesla: 100 Milliarden Dollar Futsch - Aktie verliert in zwei Tagen fast 10 Prozent - Macht Elon Musk einfach zu viel?

HP: Warren Buffett steigt bei PC-Hersteller Hewlett-Packard ein - sollte man dem Beispiel folgen?

Gerresheimer: Umsatzprognose angehoben - Aktie setzt sich an die Spitze im MDax

Twitter: Elon Musks Einstieg war keine Laune, sondern lange geplant - und seine Rolle als Aktionär wird eine aktive sein

Delivery Hero: Alles in Richtung Profitabilität - so bewerten Analysten die Aktie jetzt

Lufthansa: Nicht nur die Passagiere kehren langsam wieder zurück - die Streiks auch

Evotec: Die Aktie hat gelitten - doch wie steht es um die fundamentale Lage? So bewerten Analysten den Pharmaforscher

ARK: Analysehaus Morningstar stuft Cathie Woods ARK Invest ab und kritisiert Investmentstrategie - „Gefährlicher Ansatz“

„Top 30 Global Ideas“: RBC ergänzt Investment-Liste für 2022 um Adidas und Siemens

Twitter: Elon Musk investiert Milliarden in den Kurznachrichtendienst - Aktie steigt vorbörslich 25 Prozent

Lilium: Aktie seit Börsenstart auf Talfahrt, nun verschiebt sich die Markteinführung um ein Jahr - ist das ein Einstiegszeitpunkt?

Bayer Aktie: Neue Studiendaten und positiver Analystenkommentar lassen Kurs weiter steigen

Delivery Hero: Aktie kräftig im Plus - 2023 soll es soweit sein! - Dax-Konzern will dann operativ plus machen

Makro-News:

Krieg in der Ukraine: Wann dreht der Markt?

Ist der Tech-Sektor maßlos überverkauft? Ja, laut diesem Analysten

Pharma-Sektor: Stoxx Europe 600 Health Care erobert weiteres Rekordhoch - Defensivqualitäten schlagen Inflationsdruck

Janet Yellen: US-Finanzministerin spricht sich gegen sofortige Blockade von Ölimporten aus Russland aus - Preise würden „durch die Decke gehen“

Fed-Mitglieder verschrecken die Märkte mit neuen Aussagen zur Inflationsbekämpfung - das wahre Ausmaß des Inflationsproblems rückt immer mehr ans Tageslicht

Bitcoin: Wo bleibt die nächste große Welle an institutionellem Kapital? Sie könnte schon bald anrollen

Lael Brainard - Fed Mitglied setzt Märkte leicht unter Druck und lässt Zinsen 10-jähriger Anleihen steigen - Euro fällt unter 1,10 Dollar

Morgan-Stanley-Analyst: „Alle Anzeichen einer Bärenmarktrally“

Kreise: JPMorgan prüft Rohstoffgeschäft nach Verwerfungen am Nickelmarkt

Ist die Party vorbei? Die Streaming-Szene nach dem Corona-Boom

Es muss nicht immer eine Aktie sein - Comics, Inseln, Modelleisenbahnen und Lego bieten auch gute Wertsteigerungen

Eine Auswahl unserer Kolumnisten:

Es wird eng am Aktienmarkt

Kutzers Zwischenruf: Europas Aktien kommen noch ins Tal der Tränen

Altersvorsorge in besonders schwierigen Zeiten

