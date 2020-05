Nachdem es in den letzten Wochen unternehmenstechnisch ruhiger war, was Nachrichten angeht, ist in dieser Woche einiges passiert. Vor allem die CEOs einiger großer Firmen sind in den Fokus geraten. Während es bei Wirecard-Chef Markus Braun und VW-Vorstand Herbert Diess um die Zukunft geht, freut Tesla-Chef Elon Musk sich über einen fetten Aktienbonus, da es bei Tesla weiter rund läuft.

Auf Makroebene ist weiter der Handelsstreit und vor allem Hongkong im Fokus – und am Freitag haben die Sorgen nun auch ihren Weg in die Kurse gefunden und die Rally des Dax zum Ende der Woche wieder ausgebremst.

Drei Fragen an Bernecker: Kommt jetzt wieder mehr Spannung in den IPO-Markt und welche Chancen gibt es bei Hypoport und ServiceNow?

Die wichtigsten US-News:

Canopy Growth: Schlechte Zahlen, schlechte Stimmung bei den Anlegern - Aktie fällt tief

Tesla: Erfolgsserie des Elektroautobauers beschert Musk erste Tranche seines Vergütungsplans - und 775 Millionen Dollar Buchgewinn

JDE Peet´s: Das Kaffee-Imperium hat seinen Weg an die Börse gefunden - Fidelity und George Soros sind mit an Bord

Trump will heute Verfügung gegen Social-Media-Plattformen auf den Weg bringen - Aktien von Facebook und Twitter zittern bereits vorbörslich

Coronavirus: US-Pharma-Riese Merck steigt ins Rennen um Impfstoff ein

Walt Disney: Landet der Unterhaltungsgigant einen großen Coup mit der NBA? - Gebrauchen könnten es Mickey Mouse & Co

Die wichtigsten News aus Europa:

Lufthansa: Aktie muss Erholungsrally Tribut zollen - „Flug vom Dax zum MDax gebucht“

Wirecard: Markus Braun stockt eigene Beteiligung auf - Zufall oder steckt mehr dahinter? - Aktie schiebt sich an Dax-Spitze

VW: Der Konzern kämpft mit mehreren Problemen - Vertrauensleute der IG Metall gehen Vorstand an - „Maß inzwischen unerträglich“ - Ist jetzt auch Diess angezählt?

Linde: Trüber Ausblick, aber Wasserstoff soll beim Industrie-Konzern eine immer größere Rolle spielen - ITM Power kann sich schon mal freuen

Wasserstoff: Neue Fördertöpfe und der Hafen Rotterdam bringen wieder Musik ins Spiel - Nel, ITM Power und sogar Shell könnten groß davon profitieren

Lufthansa: Entscheidung zu Rettungspaket wegen möglicher EU-Auflagen verschoben - Höhenflug der Aktie wird gebremst

Chemie-Branche: Aussichten ungewiss - „2020 wird ein schwieriges Jahr“ - So hat sich der Sektor bisher geschlagen

Nordex: Jefferies-Kaufempfehlung treibt den Kurs bis knapp ans Vorkrisenhoch

Zalando: Ist das Unternehmen eines der Krisen-Profiteure? So sehen die Analysten die Aktie

Wirecard: Wackelt der Stuhl von Markus Braun doch kräftig? - Vertragsverlängerung an Bedingungen geknüpft?

Siemens Healthineers: Auslieferung der Antikörpertests ist gestartet - Produktion kann schneller hochgefahren werden als ursprünglich geplant

Zooplus: Aktie hält sich solide - zurückhaltende Analystenkommentare versperren jedoch vorerst den Weg nach oben

Hoffnungen auf Sommerurlaub: Airline-Aktien starten die Kurstriebwerke, Tui überschwänglich

Hypoport: Ein stiller Gewinner in der Corona-Krise? So sehen Analysten die Aktie

ServiceNow: 2000 Prozent Plus seit Börsengang - CEO Bill McDermott ist „hungrig“ und will noch viel mehr

Dr. Hönle: Strahlentechnik macht Corona-Virus den Garaus - Aktie über 20 Prozent im Plus

Exasol: Gewinnmitnahmen währen nur kurz - Anleger-Interesse bleibt groß

VW: Jetzt könnte es teuer werden - BGH-Urteil gibt Diesel-Klägern bei Schadensersatzforderungen Recht – Aktie rutscht ins Minus

Tui: „Ab Ende Juni wollen wir pünktlich zu den Sommerferien wieder fliegen“ - Aktie springt mit 10 Prozent Plus über 50-Tage-Linie

ASML: Für den Chipindustrie-Ausrüster sollte die Corona-Pandemie kein großes Hindernis werden - Aktie sonnt sich im Analystenlob

Makro-News:

Inflation: Die derzeitige Lage und mögliche Szenarien - Droht eine Inflationsexplosion oder nicht?

Hongkong im Machtgriff Pekings - Was bedeutet es für die Märkte, wenn die Stadt ihren Sonderstatus mit den USA verliert?

Devisenmarkt: Der Euro blickt dem Dollar in der Krise hinterher - doch kann die Rettungsoffensive der Eurozone auch Chancen für die Gemeinschaftswährung bringen?

Corona-Krise: Die EU will 750 Milliarden Euro auf den Tisch legen - Lagarde begräbt derweil Hoffnungen auf milden Konjunktureinbruch - EU-BIP dürfte um 8 bis 12 Prozent einbrechen

Nord Stream 2: USA bereiten weitere Sanktionen vor - „Deutschland muss aufhören die Bestie zu füttern“

Handelsstreit: Pompeo nennt neues Gesetz „Todesstoß“ für Autonomie Hongkongs - Wie viel Dynamit steckt im neu entflammten Konflikt zwischen China und den USA?

Eine Auswahl unserer Kolumnisten:

Über ein falsches Verständnis von Geld

Kutzers Zwischenruf: Vor euphorischen Aktienmärkten sei gewarnt!

Langfristige Aktienrenditen von nur noch 2 % - das sollte man deswegen tun!

Die Rettung der Lufthansa mit maximaler Staatsferne?

