Die Lage an den Märkten bleibt deutlich angespannt. Nachdem in der vergangenen Woche vor allem der kriselnde chinesische Immobilienriese Evergrande und die Aktionen der Notenbanken im Fokus gestanden hatten, war in dieser Woche die US-Regierung im Mittelpunkt der Anleger-Aufmerksamkeit, da sowohl die US-Schuldenobergrenze, als auch die beiden riesigen Infrastrukturpakete, die Präsident Biden auf den Weg bringen will, noch zur Verhandlung stehen.

In Deutschland haben die Anleger nach der Wahl nun etwas Klarheit, da sich mit Jamaika oder einer Ampel nur zwei wahrscheinliche Koalitionen als Möglichkeiten ergeben. Grüne und FDP haben sich zu ersten Sondierungen getroffen und werden die Entscheidung, welche der Volksparteien den Kanzler stellen wird, aufgrund ihrer gemeinsam starken Ausgangslage wohl bestimmen.

Auf Ebene der Einzelwerte ist Daimler mit seiner Konzernaufspaltung, die am Freitag bestimmt wurde aufgefallen, sowie Hornbach mit einer deutlichen Rallye dank einer weiter starken Marktlage.

Während sich die Aktienmärkte weiterhin in unruhigen Fahrwassern befinden, ist zudem Bitcoin mit einem Befreiungsschlag in den Oktober gestartet und hat wichtige charttechnische Akzente gesetzt. Damit wird die Wahrscheinlichkeit auf ein traditionell starkes Q4 für die Kryptowährung etwas höher.

Drei Fragen an Bernecker: Welche Koalition ist für den Dax am besten, ist der Streit um die US-Schuldenobergrenze eine Gefahr für die Märkte und ist Verbio überbewertet?

Die Woche im Schnelldurchlauf:

Dax: Schlechter Start in den Oktober - „Immer mehr Anleger hinterfragen die Rally“ ++ Sartorius: Aktie leidet unter Gewinnmitnahmen ++ Leoni: Vielversprechender Deal in USA

Dax: Zerbrechliche Erholungsbewegung - „Wir sehen aktuell ein nervöses Hin und Her“ ++ Deutsche Post: Goldman Sachs mit pessimistischem Kommentar ++ Knaus Tabbert: Jahresprognose zurückgezogen

Dax: Anleger steigen wieder ein - Zitterpartie dürfte jedoch noch lange nicht vorbei sein ++ Gea: Wachstumsstrategie kommt gut an ++ Heidelbergcement: JPMorgan zeigt Skepsis

Dax: Leitindex dreht im frühen Handel deutlich in die Verlustzone ++ Krisengewinner: Sartorius, Hellofresh und Delivery Hero unter Druck ++ Tech-Werte: Schwache Nasdaq zieht Aixtron, Compugroup und Co. mit nach unten

Dax: Klarer Gewinn zum Wochenstart - Wahlausgang bereitet Anlegern keine Sorgen ++ Zooplus: Bieterwettstreit wird teurer ++ LPKF: Probleme in der Logistik

Unternehmensmeldungen:

Universal Music Group: JPMorgan zeigt sich überzeugt - Aktie verdient einen Bewertungsaufschlag

BMW: Autobauer erhöht Ergebnisprognose - das kommt am Markt gut an

Deutsche Post: Goldman Sachs wird vorsichtiger - Paket-Boom langsam ausgeschöpft

Scout24: Schlechte Nachrichten überwiegen trotz guter Branchen-Lage - JPMorgan zeigt sich kritisch

Traton: Überraschender Führungswechsel überrumpelt die Anleger - Aktie unter Druck

Hornbach: Aktie auf Rekordhoch - starke Geschäfte überzeugen die Anleger

Daimler: Ein Stern, zwei Konzerne - Autobauer spaltet sich auf

Aroundtown: Aktie hinkt dem Markt seit dem Corona-Crash hinterher - Goldman Sachs sieht jedoch ein Licht am Ende des Tunnels

Apple: Zehn Jahre ohne Steve Jobs - Wie der iPhone-Konzern sich verändert hat

Verbio: Nachfrage nach Biokraftstoff dürfte im Kampf gegen den Klimawandel enorm steigen - Hauck & Aufhäuser skizziert große Chancen

Wacker Chemie: Aktie schraubt sich nach oben - Aufwärtstrend intakt

Verbio: Aktie auf Rekordkurs - Hauck & Aufhäuser sieht noch eine Menge Potenzial und erhöht Kursziel deutlich

ASML: Halbleiterboom macht den Chip-Ausrüster optimistischer fürs eigene Geschäft - Prognoseerhöhung, steigende Dividenden und Aktienrückkäufe

BASF: Batterie- und Chinastrategie kommt am Markt gut an - Kurs nähert sich 50-Tage-Trend

Beiersdorf: Bernstein-Abstufung treibt Aktie bis an 200-Tage-Trend hinunter - Analyst sieht viel Hoffnung im Kurs eingepreist

Zooplus: Bieterkampf setzt sich fort - EQT überbietet H&F mit 470-Euro-Offerte

Morphosys: Chartunterstützung hält - auch ein negativer Analystenkommentar der Citigroup kann nicht mehr schrecken

Zalando: Bank of America streicht Kaufempfehlung - Aktie setzt Talfahrt fort

Auto1: „Genug ist genug“ - JPMorgan verleiht den gebeutelten Papieren mit einer Hochstufung endlich etwas Rückenwind

Makro-News:

US-Konjunkturdaten: Arbeitslosenzahlen steigen überraschend - Bruttoinlandsprodukt wächst etwas stärker als erwartet

VÖB-Analyse: Trotz all der Risiken - öffentliche Banken trauen dem Dax bis Jahresende noch einiges zu

Dax: UBS-Chartanalysten - unter 15.500 Punkten haben die Bären die Kontrolle

US-Notenbankchef Powell: Wirtschaft erholt sich - Inflation zunächst hoch

IPOs: Stärkstes Jahr für Börsengänge deutscher Firmen seit 20 Jahren - „Weitere Börsenkandidaten in der Pipeline“

Bundestagswahl: Ökonomen-Stimmen zum Wahlausgang - „Ein Wahlergebnis von Maß und Mitte“

Krypto-News:

Bitcoin startet mit Befreiungsschlag in das vierte Quartal - Kurs setzt mit 10 Prozent Sprung wichtiges charttechnisches Signal

Bitcoin: Kurs hält sich trotz vieler Sorgen über Wasser - ein Marktüberblick

Eine Auswahl unserer Kolumnisten:

Ampel oder Jamaika?

Kutzers Zwischenruf: Inflation steigt weiter - trotzdem noch gelassen bleiben

Das hier sollte jeder Value-Investor ändern

Wieviel Einfluss kann die Bundestagswahl überhaupt auf den deutschen Aktienmarkt haben?

Statistik: Der DAX vor und nach einer Wahl

